21 февраля 2022

Курганцев 23 Февраля ждут резкие перепады температур

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Днем в Курганской области может потеплеть до +2 градусов Фото:

В Курганской области 23 февраля, в День защитника Отечества, потеплеет до +2 градусов, при этом, ночью температура воздуха достигнет -15 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области 23.02.2022. Ночь: -5, -10 градусов, местами до -15 градусов. День: -3, +2 градуса», — указано в прогнозе.

В этот день в регионе, по данным метеорологов, ожидается небольшой снег. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.

По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воздуха в Кургане до конца февраля может превысить норму на 6-8 градусов. Также он отметил, что теплая погода сохранится в городе и в начале марта.

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В Курганской области 23 февраля, в День защитника Отечества, потеплеет до +2 градусов, при этом, ночью температура воздуха достигнет -15 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области 23.02.2022. Ночь: -5, -10 градусов, местами до -15 градусов. День: -3, +2 градуса», — указано в прогнозе. В этот день в регионе, по данным метеорологов, ожидается небольшой снег. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воздуха в Кургане до конца февраля может превысить норму на 6-8 градусов. Также он отметил, что теплая погода сохранится в городе и в начале марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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