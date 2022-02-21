Курганцев 23 Февраля ждут резкие перепады температур

Днем в Курганской области может потеплеть до +2 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области 23 февраля, в День защитника Отечества, потеплеет до +2 градусов, при этом, ночью температура воздуха достигнет -15 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области 23.02.2022. Ночь: -5, -10 градусов, местами до -15 градусов. День: -3, +2 градуса», — указано в прогнозе.

В этот день в регионе, по данным метеорологов, ожидается небольшой снег. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.

По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воздуха в Кургане до конца февраля может превысить норму на 6-8 градусов. Также он отметил, что теплая погода сохранится в городе и в начале марта.