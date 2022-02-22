22 февраля 2022
21 февраля 2022

В Тюмени водитель без прав погиб, врезавшись на машине в дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
За сутки в Тюменской области в ДПТ погибли два человека Фото:

Под Тюменью водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в дерево на машине и погиб. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Всего за минувшие сутки в области в ДТП погибли два человека.

«Ночью 23 февраля на 1-м километре Старотобольского тракта автомобиль Toyota въехал в дерево. 35-летний водитель не имеет права на управление транспортом, он получил тяжелые повреждения и скончался в больнице, куда был доставлен после ДТП», — рассказали в ведомстве.

Еще одна трагедия, по данным ГИБДД, произошла на 123-м км трассы Курган—Тюмень. Здесь водитель «Лады Ларгус» сбил 28-летнюю женщину, которая перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. Потерпевшая умерла на месте ДТП.

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Под Тюменью водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в дерево на машине и погиб. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Всего за минувшие сутки в области в ДТП погибли два человека. «Ночью 23 февраля на 1-м километре Старотобольского тракта автомобиль Toyota въехал в дерево. 35-летний водитель не имеет права на управление транспортом, он получил тяжелые повреждения и скончался в больнице, куда был доставлен после ДТП», — рассказали в ведомстве. Еще одна трагедия, по данным ГИБДД, произошла на 123-м км трассы Курган—Тюмень. Здесь водитель «Лады Ларгус» сбил 28-летнюю женщину, которая перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. Потерпевшая умерла на месте ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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