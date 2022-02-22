В Тюмени водитель без прав погиб, врезавшись на машине в дерево

24 февраля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

За сутки в Тюменской области в ДПТ погибли два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Тюменью водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в дерево на машине и погиб. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Всего за минувшие сутки в области в ДТП погибли два человека. «Ночью 23 февраля на 1-м километре Старотобольского тракта автомобиль Toyota въехал в дерево. 35-летний водитель не имеет права на управление транспортом, он получил тяжелые повреждения и скончался в больнице, куда был доставлен после ДТП», — рассказали в ведомстве. Еще одна трагедия, по данным ГИБДД, произошла на 123-м км трассы Курган—Тюмень. Здесь водитель «Лады Ларгус» сбил 28-летнюю женщину, которая перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. Потерпевшая умерла на месте ДТП. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Под Тюменью водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, врезался в дерево на машине и погиб. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Всего за минувшие сутки в области в ДТП погибли два человека. «Ночью 23 февраля на 1-м километре Старотобольского тракта автомобиль Toyota въехал в дерево. 35-летний водитель не имеет права на управление транспортом, он получил тяжелые повреждения и скончался в больнице, куда был доставлен после ДТП», — рассказали в ведомстве. Еще одна трагедия, по данным ГИБДД, произошла на 123-м км трассы Курган—Тюмень. Здесь водитель «Лады Ларгус» сбил 28-летнюю женщину, которая перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. Потерпевшая умерла на месте ДТП.