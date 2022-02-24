В Тюмени грабитель избил продавца молотком, но обворовать не смог

Женщина оказала сопротивление мужчине с молотком, не дав ему завладеть деньгами из кассы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На продавца круглосуточного магазина в Тюмени напал грабитель с молотком, но несмотря на удары женщина смогла обратить преступника в бегство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Ночью в круглосуточный магазин в Тюмени зашел мужчина, целью которого было хищение денег из кассы. Заранее приготовленным молотком он нанес удары женщине-продавцу. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, после чего мужчина, опасаясь задержания, сбежал, не похитив деньги», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Вскоре преступника задержали. Им оказался 31-летний житель города. Сейчас он находится под стражей и ждет суда: по вменяемой статье («Разбой») мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поймали рецидивиста, который ограбил 14 магазинов ради сигарет. На сбыте краденного он заработал больше миллиона рублей.