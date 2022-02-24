24 февраля 2022

В Тюмени грабитель избил продавца молотком, но обворовать не смог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кузня. Пермь, кузница, наковальня, молоток
Женщина оказала сопротивление мужчине с молотком, не дав ему завладеть деньгами из кассы Фото:

На продавца круглосуточного магазина в Тюмени напал грабитель с молотком, но несмотря на удары женщина смогла обратить преступника в бегство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Ночью в круглосуточный магазин в Тюмени зашел мужчина, целью которого было хищение денег из кассы. Заранее приготовленным молотком он нанес удары женщине-продавцу. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, после чего мужчина, опасаясь задержания, сбежал, не похитив деньги», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Вскоре преступника задержали. Им оказался 31-летний житель города. Сейчас он находится под стражей и ждет суда: по вменяемой статье («Разбой») мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поймали рецидивиста, который ограбил 14 магазинов ради сигарет. На сбыте краденного он заработал больше миллиона рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На продавца круглосуточного магазина в Тюмени напал грабитель с молотком, но несмотря на удары женщина смогла обратить преступника в бегство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Ночью в круглосуточный магазин в Тюмени зашел мужчина, целью которого было хищение денег из кассы. Заранее приготовленным молотком он нанес удары женщине-продавцу. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, после чего мужчина, опасаясь задержания, сбежал, не похитив деньги», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Вскоре преступника задержали. Им оказался 31-летний житель города. Сейчас он находится под стражей и ждет суда: по вменяемой статье («Разбой») мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени поймали рецидивиста, который ограбил 14 магазинов ради сигарет. На сбыте краденного он заработал больше миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...