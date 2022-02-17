Мужчина вламывался в магазины, а потом перепродавал украденное за полцены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рецидивист из Тюмени совершил 14 налетов на магазины, в каждом из которых похищал исключительно сигареты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Сумма украденного превысила миллион рублей.

«Установлено, что ранее неоднократно судимый гражданин 1964 года рождения совершил 14 преступлений. По ночам он проникал в магазины, и похищал из них табачную продукцию. Сумма ущерба превысила миллион рублей. Краденное мужчина сбывал на рынках за полцены», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как пояснил сам задержанный, в апреле 2021 года он вышел из тюрьмы, но искать работу не искал. Вместо этого решил заняться кражами. Он взламывал двери в магазины, забирал сигареты из зоны касс и убегал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске грабитель пришел в магазин «Пятерочка» с игрушечным пистолетом, и заставил кассира отдать ему 32 тысячи рублей.