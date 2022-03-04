У супруги беглого экс-сенатора от ЯНАО забрали подаренные земли

Арбитражный суд Москвы забрал у жены Дмитрия Ананьева 24 земельных участка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд Москвы во время рассмотрения дела о банкротстве беглого экс-сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева расторг его брачный договор. В результате в конкурсную массу было возвращено 24 земельных участка.

«В арбитраже Москвы в отношении него продолжается рассмотрение банкротного дела. Одним из занимательных эпизодов последнего месяца в нем стала отмена брачного договора с супругой. В конкурсную массу после расторжения договора были возвращены 24 земельных участка в поселке Горки-2, две квартиры в Москве, здание бани и доля на земельный участок в Москве», — сообщается на сайте ИА REGNUM.

Также по договору дарения она получила участок в поселке Горки-2 в Московской области и одну тысячу акций компании VELUX ASSETS LIMITED. Брачный договор был подписан в июле 2015 года, а дополнительное соглашение — 1 ноября 2017 года, когда было известно о проблемах в бизнесе супруга.

При этом суд отметил, что жена беглого экс-сенатора не могла знать о ситуации в ПАО «Промсвязьбанк» и иных обязательствах. Ананьева собирается обжаловать решение суда о расторжении договора и вернуть себе подарки и имущество.

Ранее URA.RU сообщало, что банк «Траст» предъявил новый иск к братьям Аненьевым и требует от них 586 млн евро. Дмитрий Ананьев представлял интересы ЯНАО в Совете Федерации с 2006 по 2013 год. Ранее сообщалось, что братья, используя филиал ПСБ на Кипре, похитили 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро. 15 преступных эпизодов, связанных с хищением, объединили в одно производство. Ущерб оценивается в 15 млрд рублей.

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