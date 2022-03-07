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Тюменцев предупредили о погодной аномалии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, мороз, холод
В марте тюменцев ждут сильнейшие морозы Фото:

Аномально холодная погода (на 10 градусов ниже нормы) будет наблюдаться в Тюменской области до 12 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На юге Тюменской области в период с 8 по 12 марта ожидается аномально холодная погода. Местами средняя суточная температура воздуха будет ниже нормы на 10 и более градусов», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону.

Особо сильный мороз ожидается по ночам: температура будет достигать 25-30 градусов ниже нуля, а при ясной погоде понизится и до -35. Днем от -13 до -18, местами — до -23.

Как подчеркнули в МЧС, подобные условия могут повлиять на автомобильный трафик: движение по межрегиональным и федеральным трассам может быть ограничено. Не исключена отмена междугородних автобусных перевозок, а также перебои в авиасообщении.

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Аномально холодная погода (на 10 градусов ниже нормы) будет наблюдаться в Тюменской области до 12 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «На юге Тюменской области в период с 8 по 12 марта ожидается аномально холодная погода. Местами средняя суточная температура воздуха будет ниже нормы на 10 и более градусов», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону. Особо сильный мороз ожидается по ночам: температура будет достигать 25-30 градусов ниже нуля, а при ясной погоде понизится и до -35. Днем от -13 до -18, местами — до -23. Как подчеркнули в МЧС, подобные условия могут повлиять на автомобильный трафик: движение по межрегиональным и федеральным трассам может быть ограничено. Не исключена отмена междугородних автобусных перевозок, а также перебои в авиасообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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