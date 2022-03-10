Губернатор Шумков удалил свою страницу в Instagram

Ранее Вадим Шумков создал свой telegram-канал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram

Губернатор Курганской области Вадим Шумков удалил свой аккаунт в Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ потребовала, чтобы Роскомнадзор заблокировал социальную сеть на территории России за призывы к экстремизму и несанкционированным акциям протеста.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможна, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — сообщает Instagram при попытке открыть аккаунт Вадима Шумкова.

До этого курганский губернатор создал свой telegram-канал, который называется «силаVправде (V. Шумков)». Пока в нем размещена единственная публикация. В ней Шумков рассуждает о том, кто уехал из России за последние две недели. До этого URA.RU сообщало, что в начале марта в мессенджере Telegram появился канал под названием «Вадим Шумков», однако в пресс-службе губернатора заявили, что это фейк.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев зарегистрировал свою официальную страницу во «Вконтакте». До этого основной соцсетью для его пиар-продвижения был Instagram. За первые несколько минут на страницу Куйвашева во «ВКонтакте» подписались более 3,5 тысячи человек. Из-за риска блокировки Instagram перейти на другую платформу решил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он создал свой telegram-канал.

Генпрокуратура РФ направила иск в суд с просьбой признать американскую компанию Meta экстремистской организацией. До этого корпорация временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. После спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Также Генпрокуратура РФ потребовала запретить в России доступ к Instagram. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Meta о призывах к экстремистской и террористической деятельности.

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