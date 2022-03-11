Текслер завел канал в Telegram

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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, текслер алексей
Алексей Текслер завел канал в Telegram из-за ситуации с работой Instagram в России Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер завел свой telegram-канал. Это связано с риском блокировки Instagram на территории России.

«Всем доброго дня! На связи губернатор Челябинской области Алексей Текслер! Принял решение создать собственный канал. Буду рассказывать здесь о новостях, ключевых решениях, делиться своим мнением по важным вопросам. Будет интересно!» — написал глава региона в приветственном сообщении.

Instagram-аккаунт Текслера появился сразу после того, как он в марте 2019 года возглавил Челябинскую область. Среди губернаторов УрФО у него была самая популярная страница: по состоянию на 11 марта 259 тысяч подписчиков.

Днем 11 марта американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер завел свой telegram-канал. Это связано с риском блокировки Instagram на территории России. «Всем доброго дня! На связи губернатор Челябинской области Алексей Текслер! Принял решение создать собственный канал. Буду рассказывать здесь о новостях, ключевых решениях, делиться своим мнением по важным вопросам. Будет интересно!» — написал глава региона в приветственном сообщении. Instagram-аккаунт Текслера появился сразу после того, как он в марте 2019 года возглавил Челябинскую область. Среди губернаторов УрФО у него была самая популярная страница: по состоянию на 11 марта 259 тысяч подписчиков. Днем 11 марта американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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