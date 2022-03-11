Текслер завел канал в Telegram

Челябинский губернатор Алексей Текслер завел свой telegram-канал. Это связано с риском блокировки Instagram на территории России.
«Всем доброго дня! На связи губернатор Челябинской области Алексей Текслер! Принял решение создать собственный канал. Буду рассказывать здесь о новостях, ключевых решениях, делиться своим мнением по важным вопросам. Будет интересно!» — написал глава региона в приветственном сообщении.
Instagram-аккаунт Текслера появился сразу после того, как он в марте 2019 года возглавил Челябинскую область. Среди губернаторов УрФО у него была самая популярная страница: по состоянию на 11 марта 259 тысяч подписчиков.
Днем 11 марта американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию.
Челябинский губернатор Алексей Текслер завел свой telegram-канал. Это связано с риском блокировки Instagram на территории России. «Всем доброго дня! На связи губернатор Челябинской области Алексей Текслер! Принял решение создать собственный канал. Буду рассказывать здесь о новостях, ключевых решениях, делиться своим мнением по важным вопросам. Будет интересно!» — написал глава региона в приветственном сообщении. Instagram-аккаунт Текслера появился сразу после того, как он в марте 2019 года возглавил Челябинскую область. Среди губернаторов УрФО у него была самая популярная страница: по состоянию на 11 марта 259 тысяч подписчиков. Днем 11 марта американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию.