Текслер завел канал в Telegram

11 марта 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер завел канал в Telegram из-за ситуации с работой Instagram в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер завел свой telegram-канал. Это связано с риском блокировки Instagram на территории России. «Всем доброго дня! На связи губернатор Челябинской области Алексей Текслер! Принял решение создать собственный канал. Буду рассказывать здесь о новостях, ключевых решениях, делиться своим мнением по важным вопросам. Будет интересно!» — написал глава региона в приветственном сообщении. Instagram-аккаунт Текслера появился сразу после того, как он в марте 2019 года возглавил Челябинскую область. Среди губернаторов УрФО у него была самая популярная страница: по состоянию на 11 марта 259 тысяч подписчиков. Днем 11 марта американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский губернатор Алексей Текслер завел свой telegram-канал. Это связано с риском блокировки Instagram на территории России. «Всем доброго дня! На связи губернатор Челябинской области Алексей Текслер! Принял решение создать собственный канал. Буду рассказывать здесь о новостях, ключевых решениях, делиться своим мнением по важным вопросам. Будет интересно!» — написал глава региона в приветственном сообщении. Instagram-аккаунт Текслера появился сразу после того, как он в марте 2019 года возглавил Челябинскую область. Среди губернаторов УрФО у него была самая популярная страница: по состоянию на 11 марта 259 тысяч подписчиков. Днем 11 марта американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию.