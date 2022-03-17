Дома были построены всего несколько лет назад (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Сильный ветер в Лабытнанги (ЯНАО) сносит стены жилых многоквартирных домов, сообщил местный житель в соцсети «Вконтакте». Мужчине удалось сделать фото повреждений, которые он опубликовал в группе «Лабытнанги Info».

«Обещают сильный ветер. Стена дома по улице Южная,14 точно улетит. Машины повредит», — написал Виталик Штольц.

Пользователи под постом отметили, что дома были построены и сданы в эксплуатацию относительно недавно. Однако качество материалов, использованных для строительства, не выдерживает даже погодных условий.

«Ужас! Кто эти дома принимает? Домам-то пара тройка лет, а они уже все рассыпаются. И это считается капиталка. Зайти туда страшно, не то, что жить», — возмутилась Анна Воронкина. «С одной стороны уже улетела стена и все приехали посмотрели и никаких действий!», — добавил Андрей Окунев.

На публикацию оперативно отреагировала мэрия города, заверив, что проблема будет устранена в ближайшее время. «Уважаемые жители, сегодня УК будет произведен дополнительный осмотр фасада здания для определения необходимого фронта работ. Материал для проведения восстановительных работ заказан. Как только материал придет, будут проведены работы. Работы планируют произвести до конца марта», — подчеркнули в администрации, отвечая в комментариях.

Ветер срывает стены домов Фото из соцсетей

Трещина в стене Фото из соцсетей

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