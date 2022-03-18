В Кремле отреагировали на инициативу ввести госмонополию на сахар

С контролем за товарами первой необходимости, за продуктами массового спроса и регулированием рынков полностью справляется Минпромторг России. В Кремле уверены, что ажиотаж скоро пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля относительно введения госмонополии на сахар.
«Какой-то позиции [у Кремля] на этот счет нет. Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован, он исключительно эмоциональный. Минпромторг работает великолепно. Вспомните ажиотаж в первую неделю локдауна во время пандемии. Несмотря на все заверения нашего Минпромторга, все бежали в магазины и закупали гречку. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает. Сейчас то же самое. Никаких оснований для этого у нас де-факто нет. Это скоро пройдет», — заявил Песков.
В Госдуму внесен законопроект о введении госмонополии на производство и оборот сахара. Авторы предлагают ввести монополию с 1 июня этого года. Под монополию предлагают подвести экспорт, импорт, поставки, закупку, оптовую и розничную торговлю сахаром.
С контролем за товарами первой необходимости, за продуктами массового спроса и регулированием рынков полностью справляется Минпромторг России. В Кремле уверены, что ажиотаж скоро пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля относительно введения госмонополии на сахар. «Какой-то позиции [у Кремля] на этот счет нет. Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован, он исключительно эмоциональный. Минпромторг работает великолепно. Вспомните ажиотаж в первую неделю локдауна во время пандемии. Несмотря на все заверения нашего Минпромторга, все бежали в магазины и закупали гречку. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает. Сейчас то же самое. Никаких оснований для этого у нас де-факто нет. Это скоро пройдет», — заявил Песков. В Госдуму внесен законопроект о введении госмонополии на производство и оборот сахара. Авторы предлагают ввести монополию с 1 июня этого года. Под монополию предлагают подвести экспорт, импорт, поставки, закупку, оптовую и розничную торговлю сахаром.