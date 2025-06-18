Путин обозначил главную задачу российской власти

Путин: главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян
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Путин провел экономическое совещание перед выступлением на ПМЭФ
Путин провел экономическое совещание перед выступлением на ПМЭФ Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Улучшение качества жизни россиян — главнейшая задача властей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на экономическом совещании перед ПМЭФ-2025 в Петербурге. 

«Главнейшая задача властей — улучшение качества жизни россиян. Важно обеспечить сбалансированный рост экономики РФ и ее структурные изменения», — сказал Путин в эфире «Россия 24». 

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Улучшение качества жизни россиян — главнейшая задача властей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на экономическом совещании перед ПМЭФ-2025 в Петербурге.  «Главнейшая задача властей — улучшение качества жизни россиян. Важно обеспечить сбалансированный рост экономики РФ и ее структурные изменения», — сказал Путин в эфире «Россия 24». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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