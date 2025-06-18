Путин обозначил главную задачу российской власти

Путин провел экономическое совещание перед выступлением на ПМЭФ
новость из сюжетаПМЭФ-2025
Улучшение качества жизни россиян — главнейшая задача властей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на экономическом совещании перед ПМЭФ-2025 в Петербурге.
«Главнейшая задача властей — улучшение качества жизни россиян. Важно обеспечить сбалансированный рост экономики РФ и ее структурные изменения», — сказал Путин в эфире «Россия 24».
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