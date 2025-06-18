Израиль уничтожил штаб внутренней безопасности Ирана

ЦАХАЛ вновь устроил обстрел Ирана
новость из сюжетаИзраиль нанес удары по ядерным объектам Ирана
Военно-воздушные силы Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. «ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима», — сказал Кац. Сообщение опубликовано в соцсети X. Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ бомбит квартал в Тегерена, где находится бункер верховного лидера Али Хаменеи
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