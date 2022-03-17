Губернатор ЯНАО посоветовал жителям не скупать весь сахар

В России хватает продовольственных запасов, заявил Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посоветовал жителям не создавать ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве. В России хватит мощностей и запасов, чтобы обеспечить население этим продуктом, сообщил глава округа в интервью телеканалу «Ямал-Медиа».

«В ковид все было тоже самое. Моментальный ажиотаж. На этом пытаются заработать, к сожалению, многие сети, многие продавцы. Это абсолютно понятная история — резкое взвинчивание цены и дефицит. Конечно, у людей нервозное ощущение. На эту тему, конкретно про сахар, уже, по-моему, кто только не выступил. Посчитали просто мощности, которые есть в стране, складские запасы. Склады, которые не в магазинах, а где-то там подальше. Его много. Нет никакого дефицита, нет основания для этого дефицита», — подчеркнул Артюхов.

Глава округа отметил, что за последние несколько лет Россия хорошо продвинулась в плане продовольственной безопасности. Основные продукты питания производятся в стране, и санкции со стороны других стран не могут создавать дефицит на отечественном рынке. Артюхов также подчеркнул, что в стране стремительно развивается сельское хозяйство, которое может полностью заменить импортированную ранее продукцию.

Как заявляли зарубежные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин сообщил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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