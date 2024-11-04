Симоньян назвала ЕГЭ издевательством над нацией

Симоняьн: ЕГЭ — это издевательство над детьми и нацией в целом

04 ноября 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян назвала формат ЕГЭ — позором нации Фото: Роман Наумов © URA.RU Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По ее словам, то, в каком виде она сейчас реализована — это издевательство над нацией. Об этом она рассказала в разговоре со школьниками в рамках форума «Знание. Первые» в Сочи. «Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой. Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — сказала Симоньян, отвечая на вопрос школьницы о том, необходим ли ЕГЭ сегодня в стране. Ее слова передает РИА Новости. Симоньян подчеркнула, что вопросы ЕГЭ часто не соответствуют школьной программе, что приводит к большому стрессу у учеников и их родителей. Кроме того, журналистка выразила мнение, что некоторые предметы невозможно адекватно оценить в рамках формата ЕГЭ. «Для того, чтобы сдать ЕГЭ по литературе или истории — это рулетка, это просто рулетка», — отметила она. Ранее Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, который предусматривал отмену обязательной сдачи ЕГЭ при выпуске из школы. Депутаты обозначили, что формат ЕГЭ дает гарантию объективности результатов экзаменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По ее словам, то, в каком виде она сейчас реализована — это издевательство над нацией. Об этом она рассказала в разговоре со школьниками в рамках форума «Знание. Первые» в Сочи. «Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой. Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — сказала Симоньян, отвечая на вопрос школьницы о том, необходим ли ЕГЭ сегодня в стране. Ее слова передает РИА Новости. Симоньян подчеркнула, что вопросы ЕГЭ часто не соответствуют школьной программе, что приводит к большому стрессу у учеников и их родителей. Кроме того, журналистка выразила мнение, что некоторые предметы невозможно адекватно оценить в рамках формата ЕГЭ. «Для того, чтобы сдать ЕГЭ по литературе или истории — это рулетка, это просто рулетка», — отметила она. Ранее Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, который предусматривал отмену обязательной сдачи ЕГЭ при выпуске из школы. Депутаты обозначили, что формат ЕГЭ дает гарантию объективности результатов экзаменов.