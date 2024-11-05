В России пересмотрят выплаты военным за ранения в зависимости от их тяжести

Российские власти рассматривают новую систему выплат военнослужащим за ранения, полученные в зоне специальной военной операции (СВО) которая будет зависеть от степени их тяжести, сообщает «Комсомольская правда». Эта мера направлена на улучшение финансовой поддержки военных, получивших травмы во время исполнения обязанностей.
«И, похоже, в ближайшее время нас ждут изменения в [системе выплат за ранения]. <...> выплаты будут строго зависеть от степени тяжести травмы», — заявил военкор Александр Коц в статье для «КП». Он уточнил, что, если ранение привело к инвалидности, то сумма выплаты будет высока — меньше чем по гибели, но выше нынешней.
РБК получила подтверждение данной информации. По словам источника издания, вопрос введения системы дифференцированных выплат в зависимости от тяжести ранения понимался.
В настоящее время военнослужащие при получении ранений имеют право на компенсацию в размере трех миллионов рублей. Существующий порядок предусматривает одинаковую сумму компенсации для всех раненых, вне зависимости от серьезности полученных травм, будь то легкая контузия или потеря конечности.
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