04 ноября 2024

Автоинспекторы Ямала выявили более десяти нарушений при проверке большегрузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ГАИ в Новом Уренгое проверили большегрузы
Инспекторы ГАИ в Новом Уренгое проверили большегрузы Фото:

Инспекторы ГАИ Нового Уренгоя (ЯНАО) проверили большегрузы в рамках профилактического мероприятия «Автобус-Грузовик». В результате выявлено 14 административных правонарушений.

«В целях стабилизации аварийности на пассажирском и грузовом автомобильном транспорте на территории города 2 ноября сотрудниками госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие, в ходе которого было проверено более 70 единиц грузопассажирского транспорта. Выявлено 14 административных правонарушений», — сказано в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Водители нарушили правила перевозки грузов и режим труда и отдыха. Среди нарушений выявлены также управление транспортным средством с технической неисправностью и эксплуатация транспортного средства, не прошедшего техосмотр.

Ранее URA.RU сообщало, что инспекторы ГАИ на Ямале за три дня выявили десяток водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Их ждут суди и лишение прав.

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Инспекторы ГАИ Нового Уренгоя (ЯНАО) проверили большегрузы в рамках профилактического мероприятия «Автобус-Грузовик». В результате выявлено 14 административных правонарушений. «В целях стабилизации аварийности на пассажирском и грузовом автомобильном транспорте на территории города 2 ноября сотрудниками госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие, в ходе которого было проверено более 70 единиц грузопассажирского транспорта. Выявлено 14 административных правонарушений», — сказано в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Водители нарушили правила перевозки грузов и режим труда и отдыха. Среди нарушений выявлены также управление транспортным средством с технической неисправностью и эксплуатация транспортного средства, не прошедшего техосмотр. Ранее URA.RU сообщало, что инспекторы ГАИ на Ямале за три дня выявили десяток водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Их ждут суди и лишение прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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