Министр просвещения РФ допустил сокращение сроков обучения в школах

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Министр просвещения допустил изменения в сроках обучения в будущем
Министр просвещения допустил изменения в сроках обучения в будущем Фото:

Вопрос сокращения сроков обучения в школах не обсуждается, хотя в будущем возможны «разные варианты». Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты. Но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — сказал Кравцов в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание». 

Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы Superjob, треть опрошенных россиян считают, что срок обучения в школах нужно сократить. Респонденты ссылались на советский опыт, когда в школах учились 10 классов и качество образования было высоким. При этом около 60% опрошенных высказались против сокращения сроков обучения. 

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, идея о возможном уплотнении образовательного процесса в России является оправданной и находится на стадии экспертной дискуссии, передает RT. Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в школах и вузах России может сократиться ради ранней профориентации подростков, пишет «Национальная служба новостей». Однако в Госдуме уверены, что это снизит качество образования. 

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Вопрос сокращения сроков обучения в школах не обсуждается, хотя в будущем возможны «разные варианты». Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты. Но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — сказал Кравцов в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание».  Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы Superjob, треть опрошенных россиян считают, что срок обучения в школах нужно сократить. Респонденты ссылались на советский опыт, когда в школах учились 10 классов и качество образования было высоким. При этом около 60% опрошенных высказались против сокращения сроков обучения.  По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, идея о возможном уплотнении образовательного процесса в России является оправданной и находится на стадии экспертной дискуссии, передает RT. Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в школах и вузах России может сократиться ради ранней профориентации подростков, пишет «Национальная служба новостей». Однако в Госдуме уверены, что это снизит качество образования. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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