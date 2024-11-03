Главная паромная переправа ЯНАО возобновила работу

Переправа Салехард - Лабытнанги заработала в обычном режиме
В ЯНАО главная паромная переправа восстановила свою работу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Паромная переправа работает в обычном режиме», — рассказали в telegram-канале дептранса. Ограничения в работе действовали с вечера 3 ноября из-за погоды.
Ранее URA.RU сообщало о том, что паромная переправа несколько раз за день приостанавливала свою работу. Причиной остановки движения также являлся сильный ветер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!