03 ноября 2024
02 ноября 2024

Главная паромная переправа ЯНАО возобновила работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард - Лабытнанги заработала в обычном режиме
Переправа Салехард - Лабытнанги заработала в обычном режиме Фото:

В ЯНАО главная паромная переправа восстановила свою работу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Паромная переправа работает в обычном режиме», — рассказали в telegram-канале дептранса. Ограничения в работе действовали с вечера 3 ноября из-за погоды.

Ранее URA.RU сообщало о том, что паромная переправа несколько раз за день приостанавливала свою работу. Причиной остановки движения также являлся сильный ветер. 

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В ЯНАО главная паромная переправа восстановила свою работу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Паромная переправа работает в обычном режиме», — рассказали в telegram-канале дептранса. Ограничения в работе действовали с вечера 3 ноября из-за погоды. Ранее URA.RU сообщало о том, что паромная переправа несколько раз за день приостанавливала свою работу. Причиной остановки движения также являлся сильный ветер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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