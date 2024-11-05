Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ

При попытке прорыва ДРГ в Брянскую область убит морпех США в отставке Навроцки

05 ноября 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

ДРГ ВСУ попытались прорваться в Брянскую область, уничтожен американский морпех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В конце октября при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Об этом сообщает издание из Пенсильвании Northpennnow. Сообщается, что Навроцки участвовал в операции в качестве добровольца на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью „Пурпурное сердце“, был убит в бою в Брянской области России во время разведывательно-диверсионной вылазки», — заявило пенсильванское издание. Отмечается, что боец был добровольцем Вооруженных сил Украины. Навроцки прослужил 20 лет в США, занимая должность сержанта артиллерии. В его карьере значатся служба в различных подразделениях морской пехоты, включая столицу США, Вашингтон. События, связанные с его гибелью, привлекли внимание к участию иностранных добровольцев в конфликтах на территории Украины. Ранее представители ФСБ РФ сообщили о том, что через границу в Брянской области попыталась прорваться диверсионная группа. Четверых боевиков уничтожили на месте. У них было иностранное оружие, взрывчатку и средства связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце октября при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Об этом сообщает издание из Пенсильвании Northpennnow. Сообщается, что Навроцки участвовал в операции в качестве добровольца на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью „Пурпурное сердце“, был убит в бою в Брянской области России во время разведывательно-диверсионной вылазки», — заявило пенсильванское издание. Отмечается, что боец был добровольцем Вооруженных сил Украины. Навроцки прослужил 20 лет в США, занимая должность сержанта артиллерии. В его карьере значатся служба в различных подразделениях морской пехоты, включая столицу США, Вашингтон. События, связанные с его гибелью, привлекли внимание к участию иностранных добровольцев в конфликтах на территории Украины. Ранее представители ФСБ РФ сообщили о том, что через границу в Брянской области попыталась прорваться диверсионная группа. Четверых боевиков уничтожили на месте. У них было иностранное оружие, взрывчатку и средства связи.