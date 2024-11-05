Источники «Ведомостей» назвали будущего главу Коми

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн может заменить Владимира Уйбу на посту главы Коми. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента.
«Основным кандидатом на пост главы Коми стал губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн», — рассказали «Ведомостям» трое источников, близких к администрации президента. Известно, что Гольдштейну 55 лет, он учился на Сахалине, затем работал слесарем и монтажником. После переезда в Коми занялся частным бизнесом, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В 2019 году Ростислав Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области. В сентябре 2020 года избрался на первый срок.
Ранее глава республики Коми Владимир Уйба заявил об отставке. Он объяснил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. О подробностях новой работы он не сообщил.
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