В Тюмени самозанятые научились продвигать услуги без Instagram

Работа сервиса Instagram была заблокирована на территории РФ 14 марта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После отключения Instagram (социальная сеть заблокирована на территории РФ), тюменские бьюти-мастера, дизайнеры, репетиторы и другие самозанятые стали продвигать свои услуги через сервис бесплатных объявлений Авито. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Аналитики сервиса фиксируют тенденцию к росту количества новых объявлений по итогам первых дней после блокировки Instagram. Мастера и исполнители активно ищут эффективные способы продвижения своих услуг. В частности, это касается и тех услуг, продвижение которых значительно привязано к использованию визуалов и фотографий в качестве инструментов привлечения клиентов. Например, специалисты услуг по красоте и здоровью, мастера по маникюру, парикмахеры, стилисты, а также фотографы и видеографы, дизайнеры и другие», — сообщили URA.RU в пресс-службе Авито.

Там добавили, что в Тюмени за неделю с 10 по 16 марта по сравнению с началом месяца количество объявлений от мастеров красоты на Авито Услугах увеличилось на 5%. Количество объявлений от репетиторов выросло на 2%. Дизайнеры, фотографы и специалисты по рекламе увеличили свою активность на сервисе бесплатных объявлений на 3%.

Работа социальной сети Instagram была заблокирована на территории России после того, как американская компания — владелец сервиса Meta одобрила призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ, участвующих в спеоцперации по демилитаризации и денацификации Украины, инициированной российским президентом Владимиром Путиным. Ее началу предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на территории ЛНР и ДНР.

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