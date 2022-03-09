09 марта 2022

Продукция крупного тюменского молочного завода подорожает на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовый магазин. Пермь, продукты, молоко, магазин, супермаркет, еда
АО «Золотые луга» повышает цены на свою продукцию Фото:

Продукция одного из крупнейших производителей молочной продукции Тюменской области АО «Золотые луга» в ближайшее время подорожает на 20%. Соответствующий документ был опубликован в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». В компании подтвердили его подлинность, сообщив, что рост цен связан со сложной экономической ситуацией.

«Вынуждены поднять цены на молочную продукцию с 23 марта 2022 года от 15% до 20%. Необходимость повышения цен связана с текущими экономическими условиями: резким ростом курса валюты, ростом стоимости запасных частей, расходных материалов и комплектующих, а также высоким уровнем неопределенности по поставкам импортных компонентов», — указано в документе АО «Золотые луга», адресованном партнерам предприятия.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе организации URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил. Порталу 72.ru в компании подтвердили подлинность документа. «Мы идем на вынужденное повышение в связи со сложившейся экономической ситуацией», — сообщили там изданию.

В адрес АО «Золотые луга» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменское управление Федеральной антимонопольной службы открыло для предпринимателей «горячую линию» по вопросам роста цен на продукты. Кроме этого, ведомство возобновило ежедневные рейды по мониторингу стоимости социально значимых продовольственных товаров.

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Продукция одного из крупнейших производителей молочной продукции Тюменской области АО «Золотые луга» в ближайшее время подорожает на 20%. Соответствующий документ был опубликован в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». В компании подтвердили его подлинность, сообщив, что рост цен связан со сложной экономической ситуацией. «Вынуждены поднять цены на молочную продукцию с 23 марта 2022 года от 15% до 20%. Необходимость повышения цен связана с текущими экономическими условиями: резким ростом курса валюты, ростом стоимости запасных частей, расходных материалов и комплектующих, а также высоким уровнем неопределенности по поставкам импортных компонентов», — указано в документе АО «Золотые луга», адресованном партнерам предприятия. Получить оперативный комментарий в пресс-службе организации URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил. Порталу 72.ru в компании подтвердили подлинность документа. «Мы идем на вынужденное повышение в связи со сложившейся экономической ситуацией», — сообщили там изданию. В адрес АО «Золотые луга» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменское управление Федеральной антимонопольной службы открыло для предпринимателей «горячую линию» по вопросам роста цен на продукты. Кроме этого, ведомство возобновило ежедневные рейды по мониторингу стоимости социально значимых продовольственных товаров.
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