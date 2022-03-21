В Кургане на переходе насмерть сбили подростка

За вечер в Кургане сбили двоих детей, один из них скончался на месте ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Подросток 2005 года рождения погиб под колесами автомобиля на проспекте Мостостроителей в Кургане. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в городском отделе ГИБДД.

«На улице Мостостроителей водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем KIA Spectra, допустил наезд на пешехода 2005 года рождения, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ГИБДД.

ДТП произошло 21 марта в 18:50 в 3-м микрорайоне. В этот же вечер, в 21:35, на улице Гвардейской в Кургане водитель 1976 года рождения за рулем Chevrolet Lanos сбил девочку 2011 года рождения, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. Она получила телесные повреждения, находится в Курганской детской клинической больнице имени «Красного креста».

Подросток переходил дорогу на проспекте Мостостроителей по пешеходному переходу Фото предоставлено отделением пропаганды отдела ГИБДД по городу Кургану