Где в Екатеринбурге можно купить сахар и во сколько это обойдется. Инфографика и фото

23 марта 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге сахар можно найти в таких магазинах, как Metro, Spar, «Лента», «Мегамарт», «Пятерочка». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Самый большой выбор сахара расположен на полках Metro. Филиал на проспекте Космонавтов выставил на стеллажи как минимум 10 видов сахара. Цена в оптовом супермаркете начинается от 69,99 рублей, из ограничений — не более четырех упаковок сахара по одной карте посетителя Metro, больше — дороже. Чуть поменьше сахара-песка разложено на полках в «Ленте». Там цена на сыпучий продукт начинается от 74,37 рубля, если при покупке воспользоваться клубной картой магазина. Вынос сахара из «Ленты» ограничен тремя килограммами за раз. Ограниченный выбор в самых близкорасположенных к жилым домам сетях — «Мегамарт» и «Пятерочка». Но на момент публикации, сахар в магазине еще присутствовал. Цены — в «Пятерочке» сахар стоит порядка 85 рублей, купить можно не более пяти кило за раз; в «Мегамарте» стоимость на него составляет от 97,99 рубля при использовании на кассе бонусной карты, ограничение — до пяти кг за раз. Меньше всего сахара нашлось сегодня в закрывающемся гипермаркете Spar — песка там нет совсем, но есть немного рафинированного. Стоимость — 88,99 рубля за кило сахара в кубиках, лимит — до двух пачек за раз. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко возрос спрос на обычный сахар-песок. Покупатели начали сметать с полок последний товар, из-за чего сейчас в магазинах можно обнаружить пробелы на стеллажах. Все дошло до того, что в ресторане быстрого питания KFC закончился порционный сахар в пакетиках. Чтобы побороть истерию, сети магазинов «Верный», «Гипербола», «Пятерочка», «Магнит», «Кировский», «Перекресток», «Сима-Лэнд» и «Лента» ввели ограничения на продажу сахара в одни руки. На охрану сахара от паникеров в одном свердловском магазине вышли посменно две собаки. Позднее поставщики объяснили, что послужило причиной резкого дефицита сахара в магазинах. Оказалось все просто — его не успевают фасовать по упаковкам. Из-за высокого спроса увеличились и цены на продукт. На момент 17 марта средняя стоимость сахара составляла 72,52 рубля — рост за неделю почти на 20%. URA.RU дало таким паникерам возможность рассказать, зачем и почему они покупают так много товаров в магазинах. Оказалось, проблема в санкциях, которые западные страны ввели в ответ на специальную операцию Вооруженных сил России на Донбассе. Крупные международные компании начали приостанавливать работу на российском рынке различными способами. Как считает президент РФ Владимир Путин, в этом есть признаки агрессии и войны информационными, экономическими и политическими средствами. Путин дал понять, что спецоперация — вынужденная мера из-за того, что, после начала украинского кризиса в 2014-м, мирные жители Донбасса оказались в условиях блокады и подвергались частым обстрелам. «Это то, что называется „геноцидом“», — заявил президент России. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.