Курганским туристам объяснили, как не потерять деньги

Советы по сохранению денег туристам дала председатель регионального отделения «Опоры России» Ольга Лютикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганцам, чтобы не потерять деньги на покупке туров, стоит самостоятельно отслеживать статус путевки и помнить, что полностью оплаченная путевка не подлежит пересмотру цены. Об этом URA.RU сообщила председатель регионального отделения «Опоры России» Ольга Лютикова.

«Чтобы обезопасить свой отдых туристу необходимо узнать у турагента номер своего бронирования. Тогда он самостоятельно сможет отслеживать статус своей путевки, в том числе видеть: оплачена она или агент решил вашими деньгами „покрыть ранее купленную путевку“. Очень важно, что, путевка купленная по „Раннему бронированию“ и оплаченная полностью, не подлежит пересмотру цены. И если за неделю до вылета вас просят доплатить, знайте, что деньги с вас требуют незаконно», — объяснила Лютикова, добавив, что много лет работает в сфере туризма.

Она рассказала, что добросовестный турагент, получив денежные средства от клиента, тут же или на следующий день отправляет их туроператору. По ее словам, все предприниматели знают, что из-за динамического ценообразования стоимость путевки может меняться, поэтому ей странно слышать про туроператоров, которые покрывают стоимость предыдущих заявок от стоимости последующих. Также ее удивляют заявления, что возвраты средств за путевки приводят к банкротству, ведь турагентства существуют на комиссию от продажи. Лютикова отметила, что к закрытию турагентство может привести отсутствие продаж, а не возвраты.

Ранее эксперт из сферы туризма сообщила URA.RU, что курганские турагентства рискуют обанкротиться, если все, кто не смог уехать в путешествие, будут требовать с них возврата средств. По ее словам, в таком случае клиенты рискуют получить меньше, чем отдали за путевку.

Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Он также заявил, что шаги западных лидеров, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Одной из мер сопротивления санкций стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.

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