Курганцев просят не требовать с турагентств деньги за путешествия

Туристам советуют не забирать деньги, а дождаться возможности уехать в путешествие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганские турагентства рискуют обанкротиться, если все, кто не смог уехать в путешествие, будут требовать с них возврата средств. В таком случае клиенты не смогут даже получить всю уплаченную сумму. Об этом URA.RU сообщила специалист, которая работает с туроператорами России.

«Если туроператоры начнут отдавать деньги, то могут стать банкротами, и тогда вообще никто ничего не получит. Например, Mouzenidis Travel обанкротился, люди получили по 5000 рублей страховых, и все. Поэтому палка о двух концах: можно получить в будущем хоть какой-то тур или ничего вообще», — объяснила специалист, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам, это связано с тем, что туроператоры и турагентства часто покрывают стоимость предыдущих заявок от стоимости последующих, но новых сейчас практически нет. Она отметила, что после отмены тура средства людей остаются на депозите. По ее данным, те, у кого отменились туры в начале пандемии коронавируса, уже успели отдохнуть, и некоторые выгоднее, чем планировали, а кому-то вернули деньги. «Да, это несправедливо, но если туроператоры обанкротятся, то лучше никому от этого не будет. Им сейчас очень тяжело сохранить бизнес. Самые основные операторы имеют турецкие корни, и их это пока держит на плаву», — добавила она.

Ранее стало известно, что туроператоры перестали продавать путевки в Турцию и Египет. Ранее для российских туристов оказались закрытыми многие страны Европы. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине. В ответ на это 15 марта правительство России возобновило компенсации за путешествия по стране.

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