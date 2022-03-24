24 марта 2022
23 марта 2022

Железнодорожные пути в ЯНАО резко упали в цене на 11 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, трава, лето, путешествие поездом, путешествие, одуванчики, жд пути
Компания уже семь месяцев продает железнодорожные пути в Новом Уренгое Фото:

В Новом Уренгое железнодорожные пути, продающиеся с августа 2021 года, подешевели меньше, чем за месяц еще на 11 миллионов рублей. В общем за март стоимость снизилась на 23 миллиона рублей. Новое объявление о продаже разместили на сайте Avito.

«„Уренгойская ГРЭС“ АО „Интер РАО — Электрогенерация“ реализует непрофильное имущество — подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути общей протяженностью более 19 км. Перегон от станции Тихая Свердловской железной дороги до станции ГРЭС (промышленная зона района Лимбяяха). Цена 55 224 400 рублей», — сказано в сообщении.

9 марта, компания выставляла этот же объект по цене в 66 миллионов рублей. А семь месяцев назад эти железнодорожные пути стоили 78 миллионов рублей — тогда владелец сообщил, что продает их из-за неликвидности. Сейчас связаться с продавцом не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.

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В Новом Уренгое железнодорожные пути, продающиеся с августа 2021 года, подешевели меньше, чем за месяц еще на 11 миллионов рублей. В общем за март стоимость снизилась на 23 миллиона рублей. Новое объявление о продаже разместили на сайте Avito. «„Уренгойская ГРЭС“ АО „Интер РАО — Электрогенерация“ реализует непрофильное имущество — подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути общей протяженностью более 19 км. Перегон от станции Тихая Свердловской железной дороги до станции ГРЭС (промышленная зона района Лимбяяха). Цена 55 224 400 рублей», — сказано в сообщении. 9 марта, компания выставляла этот же объект по цене в 66 миллионов рублей. А семь месяцев назад эти железнодорожные пути стоили 78 миллионов рублей — тогда владелец сообщил, что продает их из-за неликвидности. Сейчас связаться с продавцом не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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