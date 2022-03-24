Железнодорожные пути в ЯНАО резко упали в цене на 11 млн рублей

25 марта 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Компания уже семь месяцев продает железнодорожные пути в Новом Уренгое Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое железнодорожные пути, продающиеся с августа 2021 года, подешевели меньше, чем за месяц еще на 11 миллионов рублей. В общем за март стоимость снизилась на 23 миллиона рублей. Новое объявление о продаже разместили на сайте Avito. «„Уренгойская ГРЭС“ АО „Интер РАО — Электрогенерация“ реализует непрофильное имущество — подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути общей протяженностью более 19 км. Перегон от станции Тихая Свердловской железной дороги до станции ГРЭС (промышленная зона района Лимбяяха). Цена 55 224 400 рублей», — сказано в сообщении. 9 марта, компания выставляла этот же объект по цене в 66 миллионов рублей. А семь месяцев назад эти железнодорожные пути стоили 78 миллионов рублей — тогда владелец сообщил, что продает их из-за неликвидности. Сейчас связаться с продавцом не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Новом Уренгое железнодорожные пути, продающиеся с августа 2021 года, подешевели меньше, чем за месяц еще на 11 миллионов рублей. В общем за март стоимость снизилась на 23 миллиона рублей. Новое объявление о продаже разместили на сайте Avito. «„Уренгойская ГРЭС“ АО „Интер РАО — Электрогенерация“ реализует непрофильное имущество — подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути общей протяженностью более 19 км. Перегон от станции Тихая Свердловской железной дороги до станции ГРЭС (промышленная зона района Лимбяяха). Цена 55 224 400 рублей», — сказано в сообщении. 9 марта, компания выставляла этот же объект по цене в 66 миллионов рублей. А семь месяцев назад эти железнодорожные пути стоили 78 миллионов рублей — тогда владелец сообщил, что продает их из-за неликвидности. Сейчас связаться с продавцом не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.