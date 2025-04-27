27 апреля 2025

Нефтяники запускают уникальную программу по изучению природы Сибири

Экологи «Газпром нефти» изучат нетронутую природу Якутии и Иркутской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты будут изучать сибирскую тайгу в течение четырех лет (архивное фото)
Эксперты будут изучать сибирскую тайгу в течение четырех лет (архивное фото) Фото:

Научно-экологический проект по мониторингу биологического разнообразия природы на границе Якутии и Иркутской области запустила «Газпром нефть». Программа станет первой в исследовании труднодоступных участков сибирской тайги и поможет в экологичной разработке месторождений на Востоке России.

«Сохранение природы регионов нашей деятельности является одним из приоритетов „Газпром нефти“. Мы разрабатываем собственные решения и технологии для экологичного поиска и добычи нефти, высаживаем тысячи гектаров деревьев и выпускаем миллионы мальков ценных видов рыб», — рассказал URA.RU начальник управления производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин.

Программа изучения природы будет идти четыре года и будет призвана оценить состояние флоры и фауны автономных территорий рядом с Чонской группой месторождений. Площадь охвата составит 150 квадратных километров. Зоологи, орнитологи, ботаники, ихтиологи и другие специалисты совместно с экологами «Газпром нефти» проанализируют десятки показателей экосистемы региона. Комплексно будут описаны и исследованы животные, птицы и растительный мир дикой тайги.

В ходе пилотной экспедиции было составлено описание флоры и фауны в районе Тымпучиканского месторождения «Газпром нефти». Эксперты зафиксировали следы рыси, росомахи, лося, бурого медведя, лисицы и ряда краснокнижных млекопитающих. Исследователи обнаружили колонии сибирской лиственницы и кедра, кулундинской сосны, пихты, жимолости и можжевельника, багульника и голубики.

Исследование Восточной Сибири выбрано не случайно, так как здесь сосредоточено более трети нетронутых природных мест России, в которых сохранилась первозданная природа. «Наша цель — сберечь это наследие для будущих поколений. И проект, который реализует наше предприятие, позволит сохранить природный баланс и вести производственную деятельность с учетом природных особенностей, применяя самые бережные и экологичные подходы», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Максим Федоров.

Эксперты уже изучили флору и фауну в районе Тымпучиканского месторождения
Эксперты уже изучили флору и фауну в районе Тымпучиканского месторождения
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Научно-экологический проект по мониторингу биологического разнообразия природы на границе Якутии и Иркутской области запустила «Газпром нефть». Программа станет первой в исследовании труднодоступных участков сибирской тайги и поможет в экологичной разработке месторождений на Востоке России. «Сохранение природы регионов нашей деятельности является одним из приоритетов „Газпром нефти“. Мы разрабатываем собственные решения и технологии для экологичного поиска и добычи нефти, высаживаем тысячи гектаров деревьев и выпускаем миллионы мальков ценных видов рыб», — рассказал URA.RU начальник управления производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин. Программа изучения природы будет идти четыре года и будет призвана оценить состояние флоры и фауны автономных территорий рядом с Чонской группой месторождений. Площадь охвата составит 150 квадратных километров. Зоологи, орнитологи, ботаники, ихтиологи и другие специалисты совместно с экологами «Газпром нефти» проанализируют десятки показателей экосистемы региона. Комплексно будут описаны и исследованы животные, птицы и растительный мир дикой тайги. Исследование Восточной Сибири выбрано не случайно, так как здесь сосредоточено более трети нетронутых природных мест России, в которых сохранилась первозданная природа. «Наша цель — сберечь это наследие для будущих поколений. И проект, который реализует наше предприятие, позволит сохранить природный баланс и вести производственную деятельность с учетом природных особенностей, применяя самые бережные и экологичные подходы», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Максим Федоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...