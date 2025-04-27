Нефтяники запускают уникальную программу по изучению природы Сибири

Научно-экологический проект по мониторингу биологического разнообразия природы на границе Якутии и Иркутской области запустила «Газпром нефть». Программа станет первой в исследовании труднодоступных участков сибирской тайги и поможет в экологичной разработке месторождений на Востоке России.
«Сохранение природы регионов нашей деятельности является одним из приоритетов „Газпром нефти“. Мы разрабатываем собственные решения и технологии для экологичного поиска и добычи нефти, высаживаем тысячи гектаров деревьев и выпускаем миллионы мальков ценных видов рыб», — рассказал URA.RU начальник управления производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин.
Программа изучения природы будет идти четыре года и будет призвана оценить состояние флоры и фауны автономных территорий рядом с Чонской группой месторождений. Площадь охвата составит 150 квадратных километров. Зоологи, орнитологи, ботаники, ихтиологи и другие специалисты совместно с экологами «Газпром нефти» проанализируют десятки показателей экосистемы региона. Комплексно будут описаны и исследованы животные, птицы и растительный мир дикой тайги.
В ходе пилотной экспедиции было составлено описание флоры и фауны в районе Тымпучиканского месторождения «Газпром нефти». Эксперты зафиксировали следы рыси, росомахи, лося, бурого медведя, лисицы и ряда краснокнижных млекопитающих. Исследователи обнаружили колонии сибирской лиственницы и кедра, кулундинской сосны, пихты, жимолости и можжевельника, багульника и голубики.
Исследование Восточной Сибири выбрано не случайно, так как здесь сосредоточено более трети нетронутых природных мест России, в которых сохранилась первозданная природа. «Наша цель — сберечь это наследие для будущих поколений. И проект, который реализует наше предприятие, позволит сохранить природный баланс и вести производственную деятельность с учетом природных особенностей, применяя самые бережные и экологичные подходы», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Максим Федоров.
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