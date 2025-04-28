Гвердцители, не выступавшая в России с 2022 года, поет в США на украинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тамара Гвердцители в 2022 году уехала из России в Тбилиси из-за болезни матери
Тамара Гвердцители в 2022 году уехала из России в Тбилиси из-за болезни матери Фото:

Российско-грузинская певица Тамара Гвердцители в 2022 году уехала из России, а на следующий год в соцсетях распространилось смонтированное видео с ее концерта в США, где женщина исполняла песни только на украинском и грузинском языках. Позднее появились полные записи концерта, на которых видно, что артистка пела и на русском языке, а также на английском и французском. Об этом сообщили журналисты. 

«Тамара Гвердцители весной или в начале лета вот уже много лет ездит в мини-тур в США. В 2023 году в соцсетях подхватили информацию о том, что Тамара Гвердцители во время выступления в США пела на грузинском и украинском языках. Но такой вывод был сделан на основании одного смонтированного видео», — передает «Комсомольская правда». 

В январе 2022 года Гвердцители экстренно покинула Москву и вылетела в Тбилиси из-за госпитализации своей матери Инны Вольфовны. Гвердцители не озвучивает причин, по которым с того года прекратила выступать в стране. Не исключено, что это может быть связано с бизнес-интересами ее сына в Европе. Несмотря на это, певица изредка приезжает в Москву, где у нее есть четырехкомнатная квартира, также в городе проживают ее друзья.

В настоящее время Тамара Гвердцители не дает ни коммерческих, ни частных концертов в РФ, за что подвергается критике со стороны публики. В других странах ее гонорар за частное выступление составляет порядка 50 тысяч евро (около 4,7 млн рублей). Однако даже за рубежом певица дает концерты крайне редко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российско-грузинская певица Тамара Гвердцители в 2022 году уехала из России, а на следующий год в соцсетях распространилось смонтированное видео с ее концерта в США, где женщина исполняла песни только на украинском и грузинском языках. Позднее появились полные записи концерта, на которых видно, что артистка пела и на русском языке, а также на английском и французском. Об этом сообщили журналисты.  «Тамара Гвердцители весной или в начале лета вот уже много лет ездит в мини-тур в США. В 2023 году в соцсетях подхватили информацию о том, что Тамара Гвердцители во время выступления в США пела на грузинском и украинском языках. Но такой вывод был сделан на основании одного смонтированного видео», — передает «Комсомольская правда».  В январе 2022 года Гвердцители экстренно покинула Москву и вылетела в Тбилиси из-за госпитализации своей матери Инны Вольфовны. Гвердцители не озвучивает причин, по которым с того года прекратила выступать в стране. Не исключено, что это может быть связано с бизнес-интересами ее сына в Европе. Несмотря на это, певица изредка приезжает в Москву, где у нее есть четырехкомнатная квартира, также в городе проживают ее друзья. В настоящее время Тамара Гвердцители не дает ни коммерческих, ни частных концертов в РФ, за что подвергается критике со стороны публики. В других странах ее гонорар за частное выступление составляет порядка 50 тысяч евро (около 4,7 млн рублей). Однако даже за рубежом певица дает концерты крайне редко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...