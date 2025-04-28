Гвердцители, не выступавшая в России с 2022 года, поет в США на украинском

Российско-грузинская певица Тамара Гвердцители в 2022 году уехала из России, а на следующий год в соцсетях распространилось смонтированное видео с ее концерта в США, где женщина исполняла песни только на украинском и грузинском языках. Позднее появились полные записи концерта, на которых видно, что артистка пела и на русском языке, а также на английском и французском. Об этом сообщили журналисты.
«Тамара Гвердцители весной или в начале лета вот уже много лет ездит в мини-тур в США. В 2023 году в соцсетях подхватили информацию о том, что Тамара Гвердцители во время выступления в США пела на грузинском и украинском языках. Но такой вывод был сделан на основании одного смонтированного видео», — передает «Комсомольская правда».
В январе 2022 года Гвердцители экстренно покинула Москву и вылетела в Тбилиси из-за госпитализации своей матери Инны Вольфовны. Гвердцители не озвучивает причин, по которым с того года прекратила выступать в стране. Не исключено, что это может быть связано с бизнес-интересами ее сына в Европе. Несмотря на это, певица изредка приезжает в Москву, где у нее есть четырехкомнатная квартира, также в городе проживают ее друзья.
В настоящее время Тамара Гвердцители не дает ни коммерческих, ни частных концертов в РФ, за что подвергается критике со стороны публики. В других странах ее гонорар за частное выступление составляет порядка 50 тысяч евро (около 4,7 млн рублей). Однако даже за рубежом певица дает концерты крайне редко.
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