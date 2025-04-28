Песков рассказал о попытках РФ и США урегулировать конфликт

Сами по себе попытки договорится - достижение, сказал Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У России США продолжаются попытки урегулировать конфликт по Украине. Сами попытки уже являются достижением. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У нас идет обмен информацией с США. Начался диалог. Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение», — сказал Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.
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