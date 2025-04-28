Песков рассказал о попытках РФ и США урегулировать конфликт

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Сами по себе попытки договорится - достижение, сказал Песков
Сами по себе попытки договорится - достижение, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России США продолжаются попытки урегулировать конфликт по Украине. Сами попытки уже являются достижением. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У нас идет обмен информацией с США. Начался диалог. Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение», — сказал Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.

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У России США продолжаются попытки урегулировать конфликт по Украине. Сами попытки уже являются достижением. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «У нас идет обмен информацией с США. Начался диалог. Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение», — сказал Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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