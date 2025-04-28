28 апреля 2025

FT: Трамп может бросить Украину уже на этой неделе

FT: ЕС и Украина опасаются, что Трамп выйдет из переговоров на этой неделе
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Трамп может выйти из процесса мирных переговоров по Украине
Трамп может выйти из процесса мирных переговоров по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования ситуации на Украине уже на этой неделе, что вызывает обеспокоенность среди европейских и украинских чиновников. Об этом сообщает газета Financial Times.

 «Европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, когда будут достигнуты первые 100 дней его президентства, даже если это не будет долгосрочным решением», — приводит слова источников Financial Times. По данным издания, после последних переговоров с представителями США европейские и украинские чиновники опасаются, что Вашингтон прекратит участие в попытках урегулирования конфликта, если будет зафиксирован даже минимальный прогресс.

В материале также отмечается, что американские официальные лица испытывают растущее беспокойство из-за отсутствия заметного прогресса в переговорах по Украине. В связи с этим Вашингтон ищет варианты решения, которые соответствовали бы сжатым срокам, которых придерживается Дональд Трамп. По мнению источников издания, такой подход может привести к скорому завершению участия США в процессе урегулирования.

Ранее сообщалось, что Трамп рассчитывает добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентства и завершить конфликт к концу апреля. Для этого американские официальные лица проводили переговоры с европейскими коллегами в Париже, чтобы обсудить прекращение огня. Представители США подчеркивали, что ситуация на Украине вызывает серьезное беспокойство и требует срочного урегулирования.

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Президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования ситуации на Украине уже на этой неделе, что вызывает обеспокоенность среди европейских и украинских чиновников. Об этом сообщает газета Financial Times.  «Европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, когда будут достигнуты первые 100 дней его президентства, даже если это не будет долгосрочным решением», — приводит слова источников Financial Times. По данным издания, после последних переговоров с представителями США европейские и украинские чиновники опасаются, что Вашингтон прекратит участие в попытках урегулирования конфликта, если будет зафиксирован даже минимальный прогресс. В материале также отмечается, что американские официальные лица испытывают растущее беспокойство из-за отсутствия заметного прогресса в переговорах по Украине. В связи с этим Вашингтон ищет варианты решения, которые соответствовали бы сжатым срокам, которых придерживается Дональд Трамп. По мнению источников издания, такой подход может привести к скорому завершению участия США в процессе урегулирования. Ранее сообщалось, что Трамп рассчитывает добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентства и завершить конфликт к концу апреля. Для этого американские официальные лица проводили переговоры с европейскими коллегами в Париже, чтобы обсудить прекращение огня. Представители США подчеркивали, что ситуация на Украине вызывает серьезное беспокойство и требует срочного урегулирования.
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