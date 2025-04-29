В Германии предупредили об обвале доллара

В Deutsche Bank допустили структурный обвал доллара
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Доллар может обвалится в ближайшее время
Доллар может обвалится в ближайшее время Фото:

Курс доллара США в ближайшие годы может значительно снизиться по отношению к евро и другим мировым валютам из-за совокупности экономических и политических факторов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический обзор стратегии Deutsche Bank AG.

«Сейчас созданы предпосылки для начала серьезного нисходящего тренда по доллару», — отмечают стратеги Deutsche Bank Research Джордж Саравелос и Тим Бейкер в своей записке. Они подчеркивают, что негативное влияние тарифной политики США, а также вероятное ужесточение бюджетного курса Германии и пересмотр глобальной роли Вашингтона вынудят инвесторов сокращать вложения в американские активы. Эксперты считают, что в результате этих процессов доллар потеряет позиции и по отношению к евро, достигнув самого слабого уровня за более чем десять лет.

Ранее экономисты и аналитики уже отмечали тенденцию к ослаблению доллара: в апреле 2024 года курс американской валюты впервые за длительный период опустился ниже 80 рублей, а международные опросы, в том числе Bank of America, показали, что большинство экспертов ожидают дальнейшего снижения доллара в течение ближайших 12 месяцев. На этом фоне российские специалисты рекомендовали гражданам взвешенно подходить к покупке валюты и учитывать возможные риски при формировании сбережений.

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Курс доллара США в ближайшие годы может значительно снизиться по отношению к евро и другим мировым валютам из-за совокупности экономических и политических факторов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический обзор стратегии Deutsche Bank AG. «Сейчас созданы предпосылки для начала серьезного нисходящего тренда по доллару», — отмечают стратеги Deutsche Bank Research Джордж Саравелос и Тим Бейкер в своей записке. Они подчеркивают, что негативное влияние тарифной политики США, а также вероятное ужесточение бюджетного курса Германии и пересмотр глобальной роли Вашингтона вынудят инвесторов сокращать вложения в американские активы. Эксперты считают, что в результате этих процессов доллар потеряет позиции и по отношению к евро, достигнув самого слабого уровня за более чем десять лет. Ранее экономисты и аналитики уже отмечали тенденцию к ослаблению доллара: в апреле 2024 года курс американской валюты впервые за длительный период опустился ниже 80 рублей, а международные опросы, в том числе Bank of America, показали, что большинство экспертов ожидают дальнейшего снижения доллара в течение ближайших 12 месяцев. На этом фоне российские специалисты рекомендовали гражданам взвешенно подходить к покупке валюты и учитывать возможные риски при формировании сбережений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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