Патрушев: Британия рвется в Черное море

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Патрушев рассказал, кто из стран Запада рвется в Черное море для установки там своего влияния
Патрушев рассказал, кто из стран Запада рвется в Черное море для установки там своего влияния Фото:

Великобритания может иметь притязания на Черноморский регион, об этом свидетельствуют ее действия на мировой арене. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Лондон сегодня наиболее ретиво рвется в Черноморский регион. Англия уже учредила „противоминную коалицию“, а теперь планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС. 

Ранее было достигнуто соглашение о безопасном судоходстве в регионе — «Черноморские инициативы». Это произошло в ходе переговоров делегаций из России и США в Эр-Рияде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что документ содержит много нюансов и деталей, в связи с этим работа по соглашению продолжается. 

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Великобритания может иметь притязания на Черноморский регион, об этом свидетельствуют ее действия на мировой арене. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. «Лондон сегодня наиболее ретиво рвется в Черноморский регион. Англия уже учредила „противоминную коалицию“, а теперь планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС.  Ранее было достигнуто соглашение о безопасном судоходстве в регионе — «Черноморские инициативы». Это произошло в ходе переговоров делегаций из России и США в Эр-Рияде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что документ содержит много нюансов и деталей, в связи с этим работа по соглашению продолжается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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