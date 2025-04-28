28 апреля 2025

Макрон анонсировал «усиление давления на Россию»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Французский считает, что важно сохранять осторожность
Французский считает, что важно сохранять осторожность Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах ужесточить санкционное давление на Москву в течение ближайших 8-10 дней. Это решение согласовано на полях похорон Папы Франциска в Ватикане. Пишут французские СМИ. 

«В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Кремль. Было несправедливо, чтобы давление оказывалось только на Украину», — сказал Макрон, намекая на перепалку в «Овальном кабинете» украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также французский лидер заявил о необходимости сохранять осторожность, отметив, что «часть уравнения зависит от Москвы». Его слова передает издание Le Figaro. 

Ранее URA.RU рассказывало, что Трамп не позволил Макрону участвовать в переговорах с Зеленским. В изначальной рассадке для встречи были подготовлены три стула. Их поставили для Трампа, Зеленского и Макрона, однако потом остались только два — для американского и украинского президентов.

Французский лидер заявил о «позитивном разговоре» с Зеленским, который состоялся  перед началом похоронной церемонии в Ватикане 26 апреля 2025 года, где присутствовали более 170 делегаций, включая свыше 60 глав государств. Зеленский также провел краткую беседу с президентом США Дональдом Трампом, однако вторая запланированная встреча с ним не состоялась из-за отъезда американского лидера.

Ранее Трамп сообщил, что во время переговоров в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой нарастить объемы поставок вооружения ВСУ. Американский лидер заявил, что прежде чем принять окончательное решение, он намерен следить за действиями России, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах ужесточить санкционное давление на Москву в течение ближайших 8-10 дней. Это решение согласовано на полях похорон Папы Франциска в Ватикане. Пишут французские СМИ.  «В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Кремль. Было несправедливо, чтобы давление оказывалось только на Украину», — сказал Макрон, намекая на перепалку в «Овальном кабинете» украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также французский лидер заявил о необходимости сохранять осторожность, отметив, что «часть уравнения зависит от Москвы». Его слова передает издание Le Figaro.  Ранее URA.RU рассказывало, что Трамп не позволил Макрону участвовать в переговорах с Зеленским. В изначальной рассадке для встречи были подготовлены три стула. Их поставили для Трампа, Зеленского и Макрона, однако потом остались только два — для американского и украинского президентов. Французский лидер заявил о «позитивном разговоре» с Зеленским, который состоялся  перед началом похоронной церемонии в Ватикане 26 апреля 2025 года, где присутствовали более 170 делегаций, включая свыше 60 глав государств. Зеленский также провел краткую беседу с президентом США Дональдом Трампом, однако вторая запланированная встреча с ним не состоялась из-за отъезда американского лидера. Ранее Трамп сообщил, что во время переговоров в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой нарастить объемы поставок вооружения ВСУ. Американский лидер заявил, что прежде чем принять окончательное решение, он намерен следить за действиями России, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...