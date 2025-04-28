Макрон анонсировал «усиление давления на Россию»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах ужесточить санкционное давление на Москву в течение ближайших 8-10 дней. Это решение согласовано на полях похорон Папы Франциска в Ватикане. Пишут французские СМИ.
«В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Кремль. Было несправедливо, чтобы давление оказывалось только на Украину», — сказал Макрон, намекая на перепалку в «Овальном кабинете» украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также французский лидер заявил о необходимости сохранять осторожность, отметив, что «часть уравнения зависит от Москвы». Его слова передает издание Le Figaro.
Ранее URA.RU рассказывало, что Трамп не позволил Макрону участвовать в переговорах с Зеленским. В изначальной рассадке для встречи были подготовлены три стула. Их поставили для Трампа, Зеленского и Макрона, однако потом остались только два — для американского и украинского президентов.
Французский лидер заявил о «позитивном разговоре» с Зеленским, который состоялся перед началом похоронной церемонии в Ватикане 26 апреля 2025 года, где присутствовали более 170 делегаций, включая свыше 60 глав государств. Зеленский также провел краткую беседу с президентом США Дональдом Трампом, однако вторая запланированная встреча с ним не состоялась из-за отъезда американского лидера.
Ранее Трамп сообщил, что во время переговоров в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой нарастить объемы поставок вооружения ВСУ. Американский лидер заявил, что прежде чем принять окончательное решение, он намерен следить за действиями России, передает «Царьград».
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