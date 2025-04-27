27 апреля 2025

В ЯНАО задержали пьяного водителя, который едва не переехал инспектора ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель едва не задавил инспектора ГИБДД
Водитель едва не задавил инспектора ГИБДД Фото:

В поселке Уренгой (ЯНАО) задержали по месту жительства пьяного водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и едва не переехал одного из них. Подробности сообщают в УМВД.

«Сотрудники полиции Пуровского района, находясь на маршруте патрулирования в поселке Уренгой, подали сигнал водителю транспортного средства остановиться для проверки документов. Водитель на законные действия правоохранителей не отреагировал и попытался скрыться», — сообщили агентству URA.RU в окружной полиции.

По данным источника, полицейские продолжили преследование нарушителя и задержали его по месту жительства. Беглеца доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный 34-летний водитель, пытаясь скрыться от инспектора ГИБДД, едва не задавил его. Полицейский успел зацепиться за капот автомобиля. Это спасло ему жизнь.

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В поселке Уренгой (ЯНАО) задержали по месту жительства пьяного водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и едва не переехал одного из них. Подробности сообщают в УМВД. «Сотрудники полиции Пуровского района, находясь на маршруте патрулирования в поселке Уренгой, подали сигнал водителю транспортного средства остановиться для проверки документов. Водитель на законные действия правоохранителей не отреагировал и попытался скрыться», — сообщили агентству URA.RU в окружной полиции. По данным источника, полицейские продолжили преследование нарушителя и задержали его по месту жительства. Беглеца доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный 34-летний водитель, пытаясь скрыться от инспектора ГИБДД, едва не задавил его. Полицейский успел зацепиться за капот автомобиля. Это спасло ему жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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