В ЯНАО задержали пьяного водителя, который едва не переехал инспектора ГИБДД

В поселке Уренгой (ЯНАО) задержали по месту жительства пьяного водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и едва не переехал одного из них. Подробности сообщают в УМВД.
«Сотрудники полиции Пуровского района, находясь на маршруте патрулирования в поселке Уренгой, подали сигнал водителю транспортного средства остановиться для проверки документов. Водитель на законные действия правоохранителей не отреагировал и попытался скрыться», — сообщили агентству URA.RU в окружной полиции.
По данным источника, полицейские продолжили преследование нарушителя и задержали его по месту жительства. Беглеца доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее URA.RU сообщало, что пьяный 34-летний водитель, пытаясь скрыться от инспектора ГИБДД, едва не задавил его. Полицейский успел зацепиться за капот автомобиля. Это спасло ему жизнь.
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