В Кургане маме с младенцем в коляске не позволили заехать в храм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Кургана не пустили в храм с младенцем в коляске из-за белых мраморных полов. Об инциденте URA.RU рассказала сама женщина, попросив не указывать ее фамилию.

«Меня выгнали из Свято-Троицкого собора в Кургане потому, что я была с детской коляской. Со входа на меня начала кричать женщина из церковной лавки: „Куда вы идете с коляской!“ Потом подошла другая женщина. Она сказала, что в церкви белый мрамор на полу и его тяжело отмывать. Поэтому нужно оставить коляску с двухмесячным ребенком на входе и идти дальше одной. Сотрудница церкви встала передо мной, не давая сделать шаг вперед. Мне пришлось развернуться и уйти. После таких встреч не хочется в храм ходить», — рассказала Софья URA.RU.

Собеседница агентства отметила, что ее обувь и колеса коляски были чистые. На входе в храм есть пандус. «Можно ли приходить в храм с коляской и как быть инвалидам, которые не смогут попасть в храм, потому что тоже испортят белый мрамор на полу?» — интересуется Софья.

В Курганской епархии URA.RU сообщили, что никто из собора маму с коляской не выгонял. «Женщина заехала в храм с коляской, ей было предложено оставить коляску в начале храма, так как колеса были грязными. Разговор велся в вежливой форме. Храм безусловно можно посещать и с детской коляской, и инвалидам, специально для этого и оборудован пандус», — ответили в пресс-службе епархии.

Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл в завершение своего двухдневного визита в Курганскую область освятил основание этого храма.

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