29 марта 2022

Жительница Кургана участвует в шоу телеканала «Звезда». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, пресса, телевизор, микрофон, сми, телевидение, телеканал, телеканал звезда
Девушка представляет Курганскую область в проекте телеканала «Звезда» (архивное фото) Фото:

Жительница Кургана Юлия Середина-Сабатина участвует во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», который транслируют на телеканале «Звезда». Об этом участница конкурса рассказала URA.RU.

«Для меня это первый проект подобного масштаба. Решила в нем поучаствовать для повышения своего уровня как певицы, а также для того, чтобы проверить, что я смогу показать на сцене перед звездным жюри», — объяснила девушка.

В карточке участника проекта в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» указано, что Юлия выступает в стиле lo-fi и поп. Сейчас она работает в вокальной студии вторым педагогом. В той же группе размещена информация, что в проекте каждый из 85 регионов России «представлен одним юнитом». В конкурсе могут участвовать вокалисты или вокалистки, а также дуэты и вокально-инструментальные группы из Российской Федерации. Первый эфир проекта покажут 9 апреля.

Ранее стало известно, что Заслуженный коллектив России ансамбль «Цветень» из Курганской области участвует в новом шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Телезрители смогут увидеть выпуск с коллективом в середине апреля.

Юлия Середина-Сабатина участвует в этом проекте впервые
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Жительница Кургана Юлия Середина-Сабатина участвует во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», который транслируют на телеканале «Звезда». Об этом участница конкурса рассказала URA.RU. «Для меня это первый проект подобного масштаба. Решила в нем поучаствовать для повышения своего уровня как певицы, а также для того, чтобы проверить, что я смогу показать на сцене перед звездным жюри», — объяснила девушка. В карточке участника проекта в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» указано, что Юлия выступает в стиле lo-fi и поп. Сейчас она работает в вокальной студии вторым педагогом. В той же группе размещена информация, что в проекте каждый из 85 регионов России «представлен одним юнитом». В конкурсе могут участвовать вокалисты или вокалистки, а также дуэты и вокально-инструментальные группы из Российской Федерации. Первый эфир проекта покажут 9 апреля. Ранее стало известно, что Заслуженный коллектив России ансамбль «Цветень» из Курганской области участвует в новом шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Телезрители смогут увидеть выпуск с коллективом в середине апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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