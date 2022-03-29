Девушка представляет Курганскую область в проекте телеканала «Звезда» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Кургана Юлия Середина-Сабатина участвует во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», который транслируют на телеканале «Звезда». Об этом участница конкурса рассказала URA.RU.

«Для меня это первый проект подобного масштаба. Решила в нем поучаствовать для повышения своего уровня как певицы, а также для того, чтобы проверить, что я смогу показать на сцене перед звездным жюри», — объяснила девушка.

В карточке участника проекта в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» указано, что Юлия выступает в стиле lo-fi и поп. Сейчас она работает в вокальной студии вторым педагогом. В той же группе размещена информация, что в проекте каждый из 85 регионов России «представлен одним юнитом». В конкурсе могут участвовать вокалисты или вокалистки, а также дуэты и вокально-инструментальные группы из Российской Федерации. Первый эфир проекта покажут 9 апреля.

Ранее стало известно, что Заслуженный коллектив России ансамбль «Цветень» из Курганской области участвует в новом шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Телезрители смогут увидеть выпуск с коллективом в середине апреля.

Юлия Середина-Сабатина участвует в этом проекте впервые Фото: группа конкурса «Новая звезда» в соцсети «ВКонтакте»