Автодорога Тюмень—Омск частично перекрыта из-за аварии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На 59-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск временно организовано реверсивное движение. Там устраняют последствия ночного ДТП: фура врезалась в бетонный блок и перекрыла проезжую часть. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ГИБДД.

«В связи с ликвидацией последствий ДТП частично ограничено движение на 59-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Ялуторовском районе. Автоинспекторы регулируют движением вручную, пропуская транспорт в реверсивном режиме по одной полосе», — сообщили в областном управлении ГИБДД

Авария с участием грузовика произошла ночью. Большегруз Scania въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. В настоящее время с помощью крана фуру пытаются убрать с проезжей части.

Водитель большегруза Scania не заметил предупреждающих знаков о проведении дорожных работ и врезался в бетонный блок