31 марта 2022

Тюменскую трассу перекрыли из-за крупного ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
Автодорога Тюмень—Омск частично перекрыта из-за аварии Фото:

На 59-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск временно организовано реверсивное движение. Там устраняют последствия ночного ДТП: фура врезалась в бетонный блок и перекрыла проезжую часть. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ГИБДД.

«В связи с ликвидацией последствий ДТП частично ограничено движение на 59-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Ялуторовском районе. Автоинспекторы регулируют движением вручную, пропуская транспорт в реверсивном режиме по одной полосе», — сообщили в областном управлении ГИБДД

Авария с участием грузовика произошла ночью. Большегруз Scania въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. В настоящее время с помощью крана фуру пытаются убрать с проезжей части.

Водитель большегруза Scania не заметил предупреждающих знаков о проведении дорожных работ и врезался в бетонный блок

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На 59-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск временно организовано реверсивное движение. Там устраняют последствия ночного ДТП: фура врезалась в бетонный блок и перекрыла проезжую часть. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ГИБДД. «В связи с ликвидацией последствий ДТП частично ограничено движение на 59-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Ялуторовском районе. Автоинспекторы регулируют движением вручную, пропуская транспорт в реверсивном режиме по одной полосе», — сообщили в областном управлении ГИБДД Авария с участием грузовика произошла ночью. Большегруз Scania въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. В настоящее время с помощью крана фуру пытаются убрать с проезжей части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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