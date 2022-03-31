31 марта 2022

На дорогах Кургана введут дополнительные запреты. Карта

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Село Введенское. Курган, грузоперевозки, фуры, трасса иртыш, грузовые машины, трасса курган челябинск, фургоны
Движение грузовиков в Кургане ограничат на месяц, с 10 мая по 9 июня Фото:

Движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более шести тонн будет ограничено с 10 мая по 9 июня на 13 дорогах Кургана. Запрет введен городской администрацией, чтобы обеспечить сохранность дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 10 мая по 9 июня будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более шести тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводится постановлением администрации от 1 апреля с целью сохранности автомобильных дорог, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

На время ограничений на дорогах установят специальные дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей по дорогам, попадающим под ограничение, могут разрешить при наличии специального разрешения. Получить его можно в департаменте развития городского хозяйства. Под ограничение попадают следующие дороги:

  • Восточный проезд (от поселка Керамзитный до трассы «Иртыш»);
  • мкрн. Челноково, улица Челноковская;
  • переулок Солнечный («Надежда»);
  • переулок Начальный («Надежда»);
  • мкрн. Глинки, улица Новая;
  • мкрн. Глинки, улица Сибирская;
  • мкрн. Глинки, улица Центральная;
  • мкрн. Глинки, улица Загородная;
  • улица Глинки микрорайон;
  • поселок Керамзитовый;
  • поселок Керамзитный;
  • улица Железнодорожная;
  • шоссе Ботаническое.

Ограничение не будет распространяться на автобусы (в том числе международные), перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, вывоз мусора и жидких бытовых отходов. Также под ограничения не попадают перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировка дорожно-строительной техники, военная техника.

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Движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более шести тонн будет ограничено с 10 мая по 9 июня на 13 дорогах Кургана. Запрет введен городской администрацией, чтобы обеспечить сохранность дорог, сообщает пресс-служба мэрии. «С 10 мая по 9 июня будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более шести тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводится постановлением администрации от 1 апреля с целью сохранности автомобильных дорог, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении. На время ограничений на дорогах установят специальные дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей по дорогам, попадающим под ограничение, могут разрешить при наличии специального разрешения. Получить его можно в департаменте развития городского хозяйства. Под ограничение попадают следующие дороги: Ограничение не будет распространяться на автобусы (в том числе международные), перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, вывоз мусора и жидких бытовых отходов. Также под ограничения не попадают перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировка дорожно-строительной техники, военная техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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