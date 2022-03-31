Движение грузовиков в Кургане ограничат на месяц, с 10 мая по 9 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более шести тонн будет ограничено с 10 мая по 9 июня на 13 дорогах Кургана. Запрет введен городской администрацией, чтобы обеспечить сохранность дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 10 мая по 9 июня будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более шести тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводится постановлением администрации от 1 апреля с целью сохранности автомобильных дорог, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

На время ограничений на дорогах установят специальные дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей по дорогам, попадающим под ограничение, могут разрешить при наличии специального разрешения. Получить его можно в департаменте развития городского хозяйства. Под ограничение попадают следующие дороги:

Восточный проезд (от поселка Керамзитный до трассы «Иртыш»);

мкрн. Челноково, улица Челноковская;

переулок Солнечный («Надежда»);

переулок Начальный («Надежда»);

мкрн. Глинки, улица Новая;

мкрн. Глинки, улица Сибирская;

мкрн. Глинки, улица Центральная;

мкрн. Глинки, улица Загородная;

улица Глинки микрорайон;

поселок Керамзитовый;

поселок Керамзитный;

улица Железнодорожная;

шоссе Ботаническое.

Ограничение не будет распространяться на автобусы (в том числе международные), перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, вывоз мусора и жидких бытовых отходов. Также под ограничения не попадают перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировка дорожно-строительной техники, военная техника.