21-летнего Абдуррахмана Хисамутдинова похоронили в родном селе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменец Абдуррахман Хисамутдинов погиб в ходе проведения спецоперации на Украине, 4 апреля с молодым человеком попрощались в селе Новоатьялово Ялуторовского района области. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«К сожалению, события на Украине не прошли мимо села Новоатьялово. Погиб совсем молодой парнишка, Хисамутдинов Абдуррахман Султонович. Ему был всего 21 год», — такой пост появился в группе «Ялуторовский район. Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

В администрации Ялуторовского района URA.RU подтвердили, что глава мэрии Андрей Гильгенберг сегодня присутствовал на прощании с молодым человеком. За подробным комментарием попросили обратиться позднее.

В социальных сетях Абдуррахмана Хисамутдинова называют героем. «Покойся с миром, мальчик! Спасибо тебе, герой!» — написала Екатерина Шина.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стала ответом РФ на просьбу о помощи от республик ЛНР и ДНР. Последние годы население Донбасса подвергалось геноциду и нападкам нацистов. Российские профессиональные военные наносят удары по вооружению и военным объектам ВСУ, нацбатам. В приоритете — исключение напрасных жертв среди мирных жителей.