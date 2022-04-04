Пострадавших доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Подмосковье произошло ДТП с рейсовым автобусом, погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«По имеющимся данным, ДТП с участием рейсового автобуса произошло сегодня. В результате двое человек погибло, информация о пострадавших уточняется. Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в Волоколамском городском округе», — сообщается на сайте прокуратуры.

В автобусе было 20 пассажиров, передает «Пятый канал». По предварительной причине ДТП произошло, потому что водитель не справился с управлением на скользкой дорогое. РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что пострадали девять человек, их доставили в Волоколамскую центральную районную больницу. По информации издания, рейсовый автобус упал с эстакады на федеральной автодороге М-9 «Балтия».