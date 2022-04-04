В Подмосковье разбился автобус. Есть погибшие

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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Пострадавших доставили в больницу Фото:

В Подмосковье произошло ДТП с рейсовым автобусом, погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«По имеющимся данным, ДТП с участием рейсового автобуса произошло сегодня. В результате двое человек погибло, информация о пострадавших уточняется. Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в Волоколамском городском округе», — сообщается на сайте прокуратуры.

В автобусе было 20 пассажиров, передает «Пятый канал». По предварительной причине ДТП произошло, потому что водитель не справился с управлением на скользкой дорогое. РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что пострадали девять человек, их доставили в Волоколамскую центральную районную больницу. По информации издания, рейсовый автобус упал с эстакады на федеральной автодороге М-9 «Балтия».

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В Подмосковье произошло ДТП с рейсовым автобусом, погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. «По имеющимся данным, ДТП с участием рейсового автобуса произошло сегодня. В результате двое человек погибло, информация о пострадавших уточняется. Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в Волоколамском городском округе», — сообщается на сайте прокуратуры. В автобусе было 20 пассажиров, передает «Пятый канал». По предварительной причине ДТП произошло, потому что водитель не справился с управлением на скользкой дорогое. РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что пострадали девять человек, их доставили в Волоколамскую центральную районную больницу. По информации издания, рейсовый автобус упал с эстакады на федеральной автодороге М-9 «Балтия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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