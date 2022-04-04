Тюменский вахтовик погиб от удара током в 35 тысяч вольт

05 апреля 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на территории Усть-Тегусского месторождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Усть-Тегусского месторождения в результате удара током в 35 тыс. вольт погиб электромонтер. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Следственного комитета. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека. «По версии следствия, 28 марта 2022 года, около 17 часов, электромонтер 1962 г. р. нефтедобывающей компании, находясь на территории Усть-Тегусского месторождения Уватского района, при выполнении плановых работ по очистке электрооборудования, находящегося под напряжением 35 тысяч вольт, расположенного в закрытом распределительном устройстве, получил электротравму, в результате которой скончался на месте происшествия через непродолжительное время», — сообщает официальный сайт регионального СК. Там добавили, что сотрудники СК провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников предприятия и изъяли документы, которые могут помочь следствию. Возбуждено уголовное дело по 2 ст. 143 УК РФ. Виновным в смерти рабочего грозит до четырех лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На территории Усть-Тегусского месторождения в результате удара током в 35 тыс. вольт погиб электромонтер. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Следственного комитета. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека. «По версии следствия, 28 марта 2022 года, около 17 часов, электромонтер 1962 г. р. нефтедобывающей компании, находясь на территории Усть-Тегусского месторождения Уватского района, при выполнении плановых работ по очистке электрооборудования, находящегося под напряжением 35 тысяч вольт, расположенного в закрытом распределительном устройстве, получил электротравму, в результате которой скончался на месте происшествия через непродолжительное время», — сообщает официальный сайт регионального СК. Там добавили, что сотрудники СК провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников предприятия и изъяли документы, которые могут помочь следствию. Возбуждено уголовное дело по 2 ст. 143 УК РФ. Виновным в смерти рабочего грозит до четырех лет лишения свободы.