Появилось видео расстрела дорожной камеры в Кургане

Оператор дорожной камеры сам догнал стрелявшего на трассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Кургана, расстрелявшего из пневматического пистолета камеру фиксации нарушений ПДД, задержал оператор передвижной камеры. Видео с погоней и задержанием появилось в курганских пабликах во «ВКонтакте».

«Решил, что круто и безопасно выстрелить из пневматики по машине оператора камеры и быстренько уехать. Видео показывает суть тех, кто выступает против камер и пишет угрозы в инете. Он визжал и просил вызвать полицию, второй так испугался оператора, что даже не вышел из машины», — говорится в посте с видео погони за стрелявшим, опубликованном в группе «Дорога в будущее -45» во «ВКонтакте».

Стрелявший ехал в автомобиле с пассажиркой. Когда оператор блокировал обидчика на трассе и вытащил из автомобиля, мужчина начал кричать своей пассажирке, чтобы она вызвала полицию.

Ранее URA.RU писало, что в октябре 38-летний ранее судимый житель Кургана на трассе выстрелил из пневматического пистолета в сторону оператора передвижной камеры фиксации нарушений. Выстрел повредил стекло автомобиля оператора камеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый находится под домашним арестом. Мужчине грозит срок до семи лет лишения свободы.