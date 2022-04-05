Депутат курганской думы допустила полную блокировку YouTube

Анастасия Денисенко сожалеет из-за возможной блокировки YouTube, но считает, что другого выхода нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Анастасия Денисенко выразила сожаление по поводу возможной блокировки сервиса YouTube, но другого выхода, по ее мнению, нет. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«Конечно, жаль, что мы потеряем доступ к контенту, который создают, в том числе и российские каналы, но не стоит забывать, что у нас есть и свои видеоплощадки, которые могут освоить блогеры», — написала Денисенко. Депутат допустила полную блокировку сервиса YouTube, если он продолжит блокировать российские телеканалы и нарушать законодательство России.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о том, что организация просит Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube. Директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Рустам Сагдатулин заявлял, что введение ограничений в работе Google и видеохостинга YouTube на территории России является необходимой мерой.

Ранее YouTube стал блокировать каналы СМИ РФ и удалять контент о действиях России на Украине. Роскомнадзор неоднократно направлял требование прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинг. РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Минобороны России представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте войска Украины должны были начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

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