Единственным способом противодействия онлайн-цензуре российских СМИ со стороны YouTube является судебное разбирательство. Такой вариант озвучил пресс-секретарь владельца телеканала «Царьград ТВ» Валерий Рукобратский, приведя в пример блокировку их канала. По его словам, представители YouTube постоянно затягивали процесс, однако отечественному СМИ удалось отстоять свои интересы.
«Наш заблокированный канал после длительного разбирательства все-таки отстоял свои права. В декабре суд подтвердил выводы арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании Google по отключению аккаунта, и взыскал астрент, которая составила 100 тысяч рублей в день. К середине марта сумма астрента уже составила максимум в 1 млрд рублей, и так как Google не разблокировал канал и не выплатил неустойку, ее пришлось принудительно арестовать на счетах компании. Само их поведение было настолько неприятно и порой даже омерзительно, когда они предлагали нам странные сделки», — сказал Рукобратский на пресс-конференции ТАСС.
Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заметил, что YouTube выделяется на фоне других платформ тем, что удаляет аккаунты СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию. Шеф-редактор интернет-редакции НТВ Анна Каверина отметила, что Google «начал играть в молчанку» с российскими СМИ.
«Сейчас все наши ресурсы спутник на 32 языках заблокированы. Мы распространяли ту самую альтернативную точку зрения, потому что наш слоган „говорим то, о чем молчат“», — рассказала руководитель пресс-службы МИА «Россия сегодня» Анна Старкова. Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов отметил, что YouTube начал блокировать видео агентства без особых причин.
«Нужно как-то наладить, как мы будем взаимодействовать с YouTube, чтобы он соблюдал все нормы нашей страны», — подытожил руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами Михаил Богомолов, руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами.
Союз журналистов РФ подготовил обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с призывом принять меры в отношении видеохостинга. «Мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам законодательства», — сказано в обращении.
YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения YouTube есть. По его словам, существуют другие площадки, которые могут заменить видеохостинг.
Единственным способом противодействия онлайн-цензуре российских СМИ со стороны YouTube является судебное разбирательство. Такой вариант озвучил пресс-секретарь владельца телеканала «Царьград ТВ» Валерий Рукобратский, приведя в пример блокировку их канала. По его словам, представители YouTube постоянно затягивали процесс, однако отечественному СМИ удалось отстоять свои интересы. «Наш заблокированный канал после длительного разбирательства все-таки отстоял свои права. В декабре суд подтвердил выводы арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании Google по отключению аккаунта, и взыскал астрент, которая составила 100 тысяч рублей в день. К середине марта сумма астрента уже составила максимум в 1 млрд рублей, и так как Google не разблокировал канал и не выплатил неустойку, ее пришлось принудительно арестовать на счетах компании. Само их поведение было настолько неприятно и порой даже омерзительно, когда они предлагали нам странные сделки», — сказал Рукобратский на пресс-конференции ТАСС. Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заметил, что YouTube выделяется на фоне других платформ тем, что удаляет аккаунты СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию. Шеф-редактор интернет-редакции НТВ Анна Каверина отметила, что Google «начал играть в молчанку» с российскими СМИ. «Сейчас все наши ресурсы спутник на 32 языках заблокированы. Мы распространяли ту самую альтернативную точку зрения, потому что наш слоган „говорим то, о чем молчат“», — рассказала руководитель пресс-службы МИА «Россия сегодня» Анна Старкова. Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов отметил, что YouTube начал блокировать видео агентства без особых причин. «Нужно как-то наладить, как мы будем взаимодействовать с YouTube, чтобы он соблюдал все нормы нашей страны», — подытожил руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами Михаил Богомолов, руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами. Союз журналистов РФ подготовил обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с призывом принять меры в отношении видеохостинга. «Мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам законодательства», — сказано в обращении. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения YouTube есть. По его словам, существуют другие площадки, которые могут заменить видеохостинг.