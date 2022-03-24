Журналисты назвали единственный способ борьбы с цензурой YouTube

24 марта 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Российские журналисты обсудили возможности борьбы с онлайн-цензурой YouTube Фото: Денис Моргунов © URA.RU Единственным способом противодействия онлайн-цензуре российских СМИ со стороны YouTube является судебное разбирательство. Такой вариант озвучил пресс-секретарь владельца телеканала «Царьград ТВ» Валерий Рукобратский, приведя в пример блокировку их канала. По его словам, представители YouTube постоянно затягивали процесс, однако отечественному СМИ удалось отстоять свои интересы. «Наш заблокированный канал после длительного разбирательства все-таки отстоял свои права. В декабре суд подтвердил выводы арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании Google по отключению аккаунта, и взыскал астрент, которая составила 100 тысяч рублей в день. К середине марта сумма астрента уже составила максимум в 1 млрд рублей, и так как Google не разблокировал канал и не выплатил неустойку, ее пришлось принудительно арестовать на счетах компании. Само их поведение было настолько неприятно и порой даже омерзительно, когда они предлагали нам странные сделки», — сказал Рукобратский на пресс-конференции ТАСС. Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заметил, что YouTube выделяется на фоне других платформ тем, что удаляет аккаунты СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию. Шеф-редактор интернет-редакции НТВ Анна Каверина отметила, что Google «начал играть в молчанку» с российскими СМИ. «Сейчас все наши ресурсы спутник на 32 языках заблокированы. Мы распространяли ту самую альтернативную точку зрения, потому что наш слоган „говорим то, о чем молчат“», — рассказала руководитель пресс-службы МИА «Россия сегодня» Анна Старкова. Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов отметил, что YouTube начал блокировать видео агентства без особых причин. «Нужно как-то наладить, как мы будем взаимодействовать с YouTube, чтобы он соблюдал все нормы нашей страны», — подытожил руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами Михаил Богомолов, руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами. Союз журналистов РФ подготовил обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с призывом принять меры в отношении видеохостинга. «Мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам законодательства», — сказано в обращении. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения YouTube есть. По его словам, существуют другие площадки, которые могут заменить видеохостинг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Единственным способом противодействия онлайн-цензуре российских СМИ со стороны YouTube является судебное разбирательство. Такой вариант озвучил пресс-секретарь владельца телеканала «Царьград ТВ» Валерий Рукобратский, приведя в пример блокировку их канала. По его словам, представители YouTube постоянно затягивали процесс, однако отечественному СМИ удалось отстоять свои интересы. «Наш заблокированный канал после длительного разбирательства все-таки отстоял свои права. В декабре суд подтвердил выводы арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании Google по отключению аккаунта, и взыскал астрент, которая составила 100 тысяч рублей в день. К середине марта сумма астрента уже составила максимум в 1 млрд рублей, и так как Google не разблокировал канал и не выплатил неустойку, ее пришлось принудительно арестовать на счетах компании. Само их поведение было настолько неприятно и порой даже омерзительно, когда они предлагали нам странные сделки», — сказал Рукобратский на пресс-конференции ТАСС. Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заметил, что YouTube выделяется на фоне других платформ тем, что удаляет аккаунты СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию. Шеф-редактор интернет-редакции НТВ Анна Каверина отметила, что Google «начал играть в молчанку» с российскими СМИ. «Сейчас все наши ресурсы спутник на 32 языках заблокированы. Мы распространяли ту самую альтернативную точку зрения, потому что наш слоган „говорим то, о чем молчат“», — рассказала руководитель пресс-службы МИА «Россия сегодня» Анна Старкова. Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов отметил, что YouTube начал блокировать видео агентства без особых причин. «Нужно как-то наладить, как мы будем взаимодействовать с YouTube, чтобы он соблюдал все нормы нашей страны», — подытожил руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами Михаил Богомолов, руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами. Союз журналистов РФ подготовил обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с призывом принять меры в отношении видеохостинга. «Мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам законодательства», — сказано в обращении. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения YouTube есть. По его словам, существуют другие площадки, которые могут заменить видеохостинг.