Глава Центра Интернет-технологий одобрил ограничение YouTube в РФ

24 марта 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Введение ограничений в работе Google и видеохостинга YouTube на территории России является необходимой мерой. Об этом URA.RU заявил директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. Ранее председатель Союз журналистов России Владимира Соловьева заявил о том, что организация просит Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube. Призыв связан не с блокировкой ресурсов, а с введением ответственности в соответствии с действующим российским законодательством за предвзятую модерацию и откровенную цензуру. YouTube удалил аккаунты RT и Sputnik, которые ориентированы на зарубежную аудиторию, а также отечественные СМИ, предназначенные для российского зрителя. «Введение ограничений негативно скажется на возможности получения российским пользователям информации, но не реагировать на несоблюдение площадками нашего законодательства регулятор не может. Союз журналистов не призывает к блокировке популярного у россиян ресурса, но обращает внимание российских властей на необходимость принять меры в отношении нарушителя закона. Ограничения, введенные против российских СМИ со стороны YouTube, являются недобросовестным поведением площадки, и нарушают право на свободное получение информации», — подчеркнул Сагдатулин. РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. О начале ее Владимир Путин объявил утром 24 февраля, отметив, что Киев не оставил России шансов поступить иным образом. На праздновании восьмилетия воссоединения РФ и Крыма президент напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». В ответ на проведение спецоперации страны ЕС начали вводить санкции. YouTube стал блокировать каналы СМИ РФ и удалять контент о действиях России на Украине. Роскомнадзор неоднократно направлял требование прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Однако, по состоянию на 22 марта, компания Google требования не выполнила.