В Курганской области возле школы нашли мертвого лося

Животное обнаружили 11 апреля возле забора школы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском районе (Курганская область) на территории школы нашли метрового лося. Об этом URA.RU сообщила завхоз школы.

«Подбежали три особи к старому школьному забору. Один из них как бы перескочил забор и упал. Остальные убежали. Я долго не решалась подойти посмотреть. Подошла к нему минут через 20 после того, как увидела. Он там уже лежал мертвый. Это было вчера [11 апреля]», — рассказала завхоз Красноуральской Средней Общеобразовательной школы Ольга Фадюшина.

О мертвом животном она сообщила главе Красноуральского сельсовета Павлу Дмитриеву и в полицию. Дмитриев рассказал URA.RU, что лося забрали. По его словам, местный ветврач предположил, что лося затоптали остальные двое. Дмитриев также ссылается на знакомого охотника, который считает, что лосей до этого напугали. «Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, обстоятельств компетенции полиции не установлено», — объяснили URA.RU в пресс-службе областного УМВД

В 2021 году в Курганской области два дня не могли убрать с трассы лося, погибшего в ДТП. Животное лежало в кювете. Позже тушу лося убрали специалисты областного департамента природных ресурсов.