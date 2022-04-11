Жители Губкинского провели акции, поддержав президента Владимира Путина, российских военнослужащих и рубль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Губкинского (ЯНАО) провели массовые акции, в которых поддержали президента Владимира Путина и российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Для этого горожане выстроились буквой Z и V, а также в символ российского рубля.

«Вместе реализовали инициативу наших волонтеров и провели акцию в поддержку Президента! Наш российский „газорубль“ — мощный и непобедимый. Мы уверены в дальнейшем стабильном и динамичном развитии страны. Ямал с Президентом!», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Андрей Гаранин.

В массовом флешмобе, который прошел на площади Воинской Славы, приняли участие около 300 человек. Еще одну акцию провели преподаватели школы имени Ярослава Василенко. Почти 50 учителей, надев белые футболки, собрались в спортивном зале школы, чтобы поддержать российских военнослужащих и действия Путина.

«Мы решили поддержать нашего президента, нашу Россию, наших солдат, которые выполняют свой воинский долг в спецоперации, флешмобом. За нашу Россию, за президента, за солдат, находящихся на Украине», — цитирует слова директора школы Ларисы Попович ТРК «Вектор».

Жители ЯНАО запустили акцию для, того, чтобы поддержать военнослужащих РФ, которые защищают интересы страны. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины. Символы спецоперации — латинские буквы Z и V — россияне заметили на российской технике и начали использовать как знаки поддержки спецоперации. Затем Минобороны РФ назвало их значение — «Zа победу» и «сила V правде».

Преподаватели школы Ярослава Василенко в Губкинском Фото из соцсетей

Акция в Губкинском на площади Воинской Славы Фото: глава города Андрей Гаранин

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