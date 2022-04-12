12 апреля 2022

Власти озвучили, когда в Тюмени начнется опрессовка теплосетей

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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
Решение о завершении отопительного сезона принимается администрацией города Фото:

Капитальный ремонт и гидравлические испытания тепловых сетей Тюмени начнутся после завершения отопительного сезона 2021—2022 годов. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

«Непосредственно к работам планируется приступить сразу после окончания отопительного периода 2021—2022 годов. Решение о его окончании принимается администрацией города. Ежегодно проводимые гидравлические испытания тепловых сетей, или так называемые „опрессовки“, позволяют выявить и заменить слабые участки сетей летом. В планы капитального ремонта и реконструкции по результатам ранжирования в первоочередном порядке включаются участки сетей, которые имеют значительный физический износ и высокую повреждаемость», — сообщает администрация Тюмени.

Там уточнили, что теплоснабжающими организациями заранее сформированы графики профилактических и ремонтных работ. Также на основе результатов весеннего осмотра и выявленных недостатков управляющими организациями города должен быть составлен план подготовки жилфонда многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях. Он утверждается департаментом городского хозяйства администрации города.

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Капитальный ремонт и гидравлические испытания тепловых сетей Тюмени начнутся после завершения отопительного сезона 2021—2022 годов. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. «Непосредственно к работам планируется приступить сразу после окончания отопительного периода 2021—2022 годов. Решение о его окончании принимается администрацией города. Ежегодно проводимые гидравлические испытания тепловых сетей, или так называемые „опрессовки“, позволяют выявить и заменить слабые участки сетей летом. В планы капитального ремонта и реконструкции по результатам ранжирования в первоочередном порядке включаются участки сетей, которые имеют значительный физический износ и высокую повреждаемость», — сообщает администрация Тюмени. Там уточнили, что теплоснабжающими организациями заранее сформированы графики профилактических и ремонтных работ. Также на основе результатов весеннего осмотра и выявленных недостатков управляющими организациями города должен быть составлен план подготовки жилфонда многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях. Он утверждается департаментом городского хозяйства администрации города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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