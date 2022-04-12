12 апреля 2022
11 апреля 2022

Председатель думы возглавила отделение Союза женщин России в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полину Шумову назначили председателем Союза женщин России Фото:

Председателя думы Нового Уренгоя (ЯНАО) Полину Шумову назначили руководителем регионального отделения «Союза женщин России». Об этом сообщается на сайте Союза.

«Региональное отделение СЖР. Председатель Шумова Полина Михайловна», — говорится на сайте Союза. С какого числа Шумова возглавляет отделение — неизвестно. В мэрию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать назначение.

С 2009 года региональное отделение возглавляла член партии «Единая Россия» Ольга Беседина. В разговоре с корреспондентом URA.RU Беседина сообщила, что не покинула Союз. «Полина Михайловна у нас всегда была активным членом отделения и мы решили разделить полномочия, провели собрание и ее избрали. Она возглавила региональное отделение „Союза женщин России“, а я руковожу региональной общественной организацией „Союз женщин Арктики“, зарегистрированной юридически», — прокомментировала Ольга Беседина.

Ранее URA.RU сообщало, что Полина Шумова пришла на пост председателя думы Нового Уренгоя в декабре 2020 года. До нее эту должность занимала Марина Аввакумова, которая перешла на муниципальную службу в качестве директора департамента образования. Также на место Аввакумовой претендовал заместитель гендиректора «Уренгойгоравтодора» Владимир Азиков.

Полина Шумова руководит думой Нового Уренгоя с декабря 2020 года
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Председателя думы Нового Уренгоя (ЯНАО) Полину Шумову назначили руководителем регионального отделения «Союза женщин России». Об этом сообщается на сайте Союза. «Региональное отделение СЖР. Председатель Шумова Полина Михайловна», — говорится на сайте Союза. С какого числа Шумова возглавляет отделение — неизвестно. В мэрию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать назначение. С 2009 года региональное отделение возглавляла член партии «Единая Россия» Ольга Беседина. В разговоре с корреспондентом URA.RU Беседина сообщила, что не покинула Союз. «Полина Михайловна у нас всегда была активным членом отделения и мы решили разделить полномочия, провели собрание и ее избрали. Она возглавила региональное отделение „Союза женщин России“, а я руковожу региональной общественной организацией „Союз женщин Арктики“, зарегистрированной юридически», — прокомментировала Ольга Беседина. Ранее URA.RU сообщало, что Полина Шумова пришла на пост председателя думы Нового Уренгоя в декабре 2020 года. До нее эту должность занимала Марина Аввакумова, которая перешла на муниципальную службу в качестве директора департамента образования. Также на место Аввакумовой претендовал заместитель гендиректора «Уренгойгоравтодора» Владимир Азиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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