Председатель думы возглавила отделение Союза женщин России в ЯНАО

13 апреля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Полину Шумову назначили председателем Союза женщин России Фото: Анна Майорова © URA.RU Председателя думы Нового Уренгоя (ЯНАО) Полину Шумову назначили руководителем регионального отделения «Союза женщин России». Об этом сообщается на сайте Союза. «Региональное отделение СЖР. Председатель Шумова Полина Михайловна», — говорится на сайте Союза. С какого числа Шумова возглавляет отделение — неизвестно. В мэрию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать назначение. С 2009 года региональное отделение возглавляла член партии «Единая Россия» Ольга Беседина. В разговоре с корреспондентом URA.RU Беседина сообщила, что не покинула Союз. «Полина Михайловна у нас всегда была активным членом отделения и мы решили разделить полномочия, провели собрание и ее избрали. Она возглавила региональное отделение „Союза женщин России“, а я руковожу региональной общественной организацией „Союз женщин Арктики“, зарегистрированной юридически», — прокомментировала Ольга Беседина. Ранее URA.RU сообщало, что Полина Шумова пришла на пост председателя думы Нового Уренгоя в декабре 2020 года. До нее эту должность занимала Марина Аввакумова, которая перешла на муниципальную службу в качестве директора департамента образования. Также на место Аввакумовой претендовал заместитель гендиректора «Уренгойгоравтодора» Владимир Азиков. Полина Шумова руководит думой Нового Уренгоя с декабря 2020 года Фото: сайт Думы Нового Уренгоя Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Председателя думы Нового Уренгоя (ЯНАО) Полину Шумову назначили руководителем регионального отделения «Союза женщин России». Об этом сообщается на сайте Союза. «Региональное отделение СЖР. Председатель Шумова Полина Михайловна», — говорится на сайте Союза. С какого числа Шумова возглавляет отделение — неизвестно. В мэрию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать назначение. С 2009 года региональное отделение возглавляла член партии «Единая Россия» Ольга Беседина. В разговоре с корреспондентом URA.RU Беседина сообщила, что не покинула Союз. «Полина Михайловна у нас всегда была активным членом отделения и мы решили разделить полномочия, провели собрание и ее избрали. Она возглавила региональное отделение „Союза женщин России“, а я руковожу региональной общественной организацией „Союз женщин Арктики“, зарегистрированной юридически», — прокомментировала Ольга Беседина. Ранее URA.RU сообщало, что Полина Шумова пришла на пост председателя думы Нового Уренгоя в декабре 2020 года. До нее эту должность занимала Марина Аввакумова, которая перешла на муниципальную службу в качестве директора департамента образования. Также на место Аввакумовой претендовал заместитель гендиректора «Уренгойгоравтодора» Владимир Азиков.